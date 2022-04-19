Шольц заявил, что Германия снизит зависимость от российского газа «быстрее графика»

Германия снизит зависимость от российского газа «значительно быстрее любых графиков». Об этом заявил канцлер страны Олаф Шольц.

Министр экономики Германии Роберт Хабек ранее заявлял, что Германия «в значительной степени» будет независима от российского газа к лету 2024 года. Зависимость от угля и нефти планируется снизить уже к лету этого года.

Фото: kremlin.ru

— Все знают, что эти санкции всегда обоюдоострые — с одной стороны, обратным эффектом на те страны, которые их вводят, но также и на весь мир, потому что растущие цены на уголь, нефть и газ, разумеется, являются вызовом для богатой страны Германии, а для некоторых стран это является тем, что никак не преодолеть, — приводит «РИА Новости» его слова.

Ранее директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер заявлял, что Германия будет зависеть от российского газа как минимум еще 2 года. В начале апреля Шольц сообщал, что Германия должна прекратить импорт угля из России за переходный период в 120 дней, предусмотренный новыми санкциями Евросоюза.



Вчера президент страны Эммануэль Макрон заявил, что Франция не нуждается в российском газе, однако Европа зависит от него. Париж сейчас работает над тем, чтобы закупать газ у других стран.

Татьяна Леухина