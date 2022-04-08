Шольц заявил, что Германия должна прекратить импорт угля из России в течение 120 дней

Германия должна прекратить импорт угля из России за переходный период в 120 дней, предусмотренный новыми санкциями Евросоюза. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

— Если будет быстрее, то это хорошо, но нам нужно немного времени и предприятиям. Нужно время, чтобы найти новых поставщиков. В этой связи мы хорошо подготовлены, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: kremlin.ru

В четверг послы стран Евросоюза одобрили пятый пакет санкций против России. В нем предусматриваются ограничения в отношении физлиц и финансовых учреждений, а также вводится эмбарго на импорт угля из РФ и поставки высокотехнологичных товаров.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ранее заявляла, что Евросоюз должен обсудить введение запрета на поставки газа из России.

Татьяна Леухина