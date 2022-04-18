Макрон заявил, что Франция не нуждается в российском газе

Франция не нуждается в российском газе, однако Европа зависит от него. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Париж сейчас работает над тем, чтобы закупать газ у других стран, передает «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак заявлял, что Евросоюз в ближайшие 5—10 лет не сможет полностью заменить российские нефть и газ. Разумная альтернатива для Европы вряд ли вообще существует.



Вчера канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил, что Австрия сможет добиться независимости от поставок российского газа, вероятно, лишь через несколько лет.

В минувший четверг президент России Владимир Путин заявлял, что в «недружественных странах» признают, что не смогут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе газа. Для Европы поставки из США обойдутся в разы дороже, чем из России.

Татьяна Леухина