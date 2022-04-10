В Германии считают, что ФРГ будет зависеть от российского газа еще как минимум два года

Германия будет зависеть от российского газа как минимум еще два года, считает директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер.



— Мы будем зависеть от российского газа как минимум еще два года. Это иллюзия, что государство может так долго поддерживать целые отрасли с помощью миллиардных дотаций и краткосрочной работы, — приводит его слова «РИА Новости».

Как подчеркнул автор статьи Себастьян Матес, введение эмбарго на поставки российского голубого топлива привело бы к остановке работы некоторых компаний и секторов экономики. В публикации сказано, что в краткосрочной перспективе лишь треть поставок российского газа можно заменить сжиженным газом из других частей мира.

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В Германии люди стали меньше пользоваться отоплением и электричеством на фоне санкций против России. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия должна стать полностью независимой от поставок энергоресурсов из России. Производители в стране уже ждут нового роста цен.

В конце марта канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным попросил разъяснений по процедуре расчетов за российский газ в рублях. Он подчеркнул, что Шольц не давал согласия на оплату за поставки газа в рублях.

Маргарита Головатенко