Представитель Meta: компания изменила свою политику — русофобия и призывы к насилию недопустимы

Компания Меtа Platforms, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, изменила политику. Теперь в компании считают недопустимыми русофобию и призывы к насилию против граждан России, заявила представитель компании в Тверском суде Москвы, где рассматривается заявление Генпрокуратуры о запрете деятельности Меtа в России из-за экстремизма.



К такому решению в Меtа пришли после публичного обсуждения. По словам представителя, пользователи соцсетей компании — около 2 млрд человек по всему миру, участие миллионов российских пользователей в глобальном сообществе — важный фактор глобального общения и ведения бизнеса.

— Сервисы Meta позволяют пользователям представлять свои товары и услуги на глобальном рынке, вести хозяйственную деятельность, — приводит слова представителя ТАСС.

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Генпрокуратура, ФСБ и Роскомнадзор в суде настаивают на запрете деятельности Meta. Генпрокуратура обратилась в суд, поскольку компанией был снят запрет на публикацию информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан.

После этого Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram. Надзорное ведомство попросило суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность на российской территории. Следком РФ возбудил уголовное дело в отношении компании по двум статьям — 280, 205.1 УК РФ «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности».



В ответ на это в Meta заявили, что новая политика социальных сетей Facebook и Instagram будет применяться только на территории Украины. И подчеркнули, что не потерпят русофобии и любой дискриминации граждан РФ на своих платформах. По заявлениям представителей компании, обновленная редакционная политика соцсетей является временной мерой, которая применяется в беспрецедентных случаях.

Маргарита Головатенко