Фабрика мороженого «Славица» потребовала компенсацию в размере 1 млн рублей с крымской и кубанской компаний

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Сегодня Суд по интеллектуальным правам (СИП) рассмотрит жалобу ООО «Кубань-Мороженое» по иску челнинской фабрики по производству мороженого «Славица». Причиной стало использование товарного знака «Светофор».

Согласно материалам дела, основанием для обращения в арбитражные суды Кубани и Крыма стало изготовление и продажа пищевого льда «Фруктовый светофор». На его упаковке в качестве производителя указано ООО «Крымские традиции», а изготовителем обозначено ООО «Кубань-Мороженое».

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Как настаивает «Славица», конкурент, используя этот бренд, нарушает его исключительные права на фирменное наименование. От ответчика требуют компенсацию в размере 1 млн рублей, а также изъять из оборота продукцию со спорным обозначением, передает «Коммерсант».

В конце 2018 года челнинская фабрика выиграла иск к «Волгомясомолторгу» о досрочном прекращении права на товарный знак «Сосулька». В том же году «Славица» зарегистрировала другой товарный знак — «Хохол».

Диана Жиленкова