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Челнинская фабрика мороженого «Славица» отсудила права на товарный знак «Сосулька»

09:29, 14.12.2018
Челнинская фабрика мороженого «Славица» отсудила права на товарный знак «Сосулька»
Фото: скриншот видео youtube.com

ООО «Фабрика мороженого «Славица» из Набережных Челнов выиграла иск к «Волгомясомолторгу» о досрочном прекращении права на товарный знак «Сосулька».

Фабрика мороженого подала заявку в Роспатент на регистрацию данного товарного знака, заметив при этом, что оппонент не использует данное обозначение для мороженого. Однако ведомство рекомендовало решить спорный вопрос в судебном порядке.

В июле 2018 года фабрика в письме предложила «Волгомясомолторгу» добровольно отказаться от права на «сосульку», однако ответа не последовало. Тогда «Славица» обратилась в суд.

В итоге Суд по интеллектуальным правам заявление челнинской фабрики удовлетворил и прекратил право «Волгомясомолторга» на товарный знак «Сосулька».

Ранее фабрика «Славица» зарегистрировала новый товарный знак — «Хохол», оформленный в цветах украинского флага.

Бизнес Татарстан
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