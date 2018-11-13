Фабрика «Славица» зарегистрировала товарный знак «Хохол»

Фабрика «Славица» зарегистрировала новый товарный знак – «Хохол», оформленный в цветах украинского флага.

Официальным правообладателем является ООО «Фабрика мороженого «Славица» в городе Красноярске, передает издание Сhelny-biz.ru.

Фабрика «Славица» известна, благодаря своим провокационными названиям. В конце 2017 года она зарегистрировала права на скандальное мороженое «Обамка» и стала официальным правообладателем товарного знака.

В этом году фабрика выпустила мороженое «Бедный еврей». Это вызвало недовольство общественности, в том числе главы городской еврейской общины Набережных Челнов Леонида Штейнберга.

Позднее работники фабрики «Славица» сообщили, что мороженое производится не в Челнах, а в Красноярске. Прокуратура Набережных Челнов по результатам проверки вынесла производителю мороженого предостережение.