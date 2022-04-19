Главное о коронавирусе на 19 апреля: отмена норматива тестирования, медики чаще болеют из-за «стелс-омикрона»

Фото: Максим Платонов

В Татарстане более 8 тысяч медработников вернулись к оказанию плановой медицинской помощи

За последние сутки в Татарстане выявлено 245 случаев заражения коронавирусом. Всего на 19 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 142 107. Выздоровели за весь период 135 977 человек, в том числе 245 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 949 человек, за минувшие сутки — трое. Госпитализировали за сутки 68 человек.

На 18 апреля в Татарстане прививку от коронавируса сделали 796 человек, сообщили в региональном Минздраве. Всего в республике от инфекции провакцинировали 2 514 255 человек, из них 1 926 203 получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 291 846 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане более 8 тысяч медицинских работников вернулись на свои рабочие места для оказания плановой медицинской помощи после спада заболеваемости коронавирусом. В 2021 году для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 в республике было привлечено 18,5 тысячи медработников и 887 водителей скорой помощи. По данным на 4 апреля 2022 года, число медработников составило 10 420 врачей и 223 водителя.



Мурашко: Россия не зависит от иностранных тестов на COVID-19

За последние сутки в России выявили 8 640 новых случаев коронавируса, выздоровели 16 763 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 092 791 человека, а выздоровевших — до 17 407 228. За сутки болезнь унесла жизни 235 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 373 948 человек.

Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю снизилась на 20,4%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тысяч жителей уменьшилось на 7,4%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 29 регионах, заболеваемость выросла в четырех.

Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на коронавирус, предусматривающий не менее 300 исследований на 100 тысяч населения среднесуточно в неделю. На данный момент уровень охвата тестирования определяется исходя из активности эпидемического процесса инфекции в регионе. Всего указано три уровня: низкий, средний и высокий. Последний предусматривает проведение не менее 300 исследований на 100 тысяч населения. Для среднего указано не менее 200, низкого — 150.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал три распоряжения, согласно которым около 8 млрд рублей выделяется на выплаты медикам и прочим специалистам, работающим с больными коронавирусом. Так, на страховые выплаты врачам, которые сами пострадали, заботясь о больных, дополнительно направляется более 3 млрд рублей. Еще свыше 2,5 млрд Кабинет министров предусмотрел на выплаты сотрудникам стационарных социальных учреждений, такая же сумма выделяется на специальные выплаты в II квартале медицинским работникам военных частей, МВД и противопожарной службы.

Фото: realnoevremya.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что зависимости от поступления иностранных тест-систем для диагностики коронавируса в стране нет. По его словам, отечественная промышленность активно развивается и за последние два года в России было зарегистрировано более 400 тест-систем для диагностики заболеваний.

Врач-пульмонолог Ольга Марданова заявила, что российские вирусологи согласны с предположением британских коллег о том, что «стелс-омикрон» может быть причиной новых пиков заболеваемости. По ее словам, доля инфицированных коронавирусом медработников — своеобразная «лакмусовая бумажка», которая свидетельствует об эпидситуации в целом. Если заболевает больше медиков, то и людей из всех остальных групп населения заболевает значительно больше, пояснила эксперт.

В Вологодской области разрешили проводить массовые мероприятия на открытом воздухе. На оперативном совещании в правительстве региона отметили, что эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Возвращаются к прежней работе моногоспитали. И хотя разрешается проведение массовых мероприятий, продлевается режим повышенной готовности в области до 30 мая. Сохраняются требования о соблюдении масочного режима в помещениях и общественном транспорте.

Фото: Ринат Назметдинов

Начальник отдела Роспотребнадзора по Севастополю Анна Мелюх сообщила, что число новых случаев коронавируса в городе за минувшие семь дней сократилось на 18% по сравнению с показателем предыдущей недели. Кроме того, директор городского департамента здравоохранения Виталий Денисов уточнил, что в стационарах развернули 250 коек, свободно 12% мест. На амбулаторном лечении находятся 290 человек.

Пасхальный Крестный ход пройдет в Екатеринбурге 24 апреля после двухлетнего перерыва, вызванного ситуацией с пандемией коронавируса. Во главе шествия будет пронесен Благодатный огонь, который специальным рейсом доставят со Святой Земли к ночному праздничному богослужению в кафедральный собор Екатеринбурга.

Глава Кировской области Игорь Васильев заявил, что в связи со снижением количества заразившихся коронавирусом в регионе отменили масочный режим. По данным правительства области, за прошедшую неделю выявлено 455 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Продолжают лечение в амбулаторных условиях 2 533 пациента, в стационарах — 684 человека. В середине февраля лечение на дому проходили около 32,5 тысячи пациентов с COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный сообщил, что в регионе сняли часть ограничений, связанных с распространением COVID-19. В частности, разрешили проведение утренников в детских садах с присутствием родителей. За последние трое суток в НАО зарегистрировали 13 случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 7 278 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 7 143 человека.

Результаты теста на COVID-19 оказались положительными у двоих участников чемпионата WorldSkills Hi-Tech, который проходил на площадке Уральского выставочного центра в Екатеринбурге. Однако заболевших конкурсантов не отстранили от состязаний. В 2021 году на момент роста заболеваемости людей пускали на чемпионат только по результатам ПЦР-тестирования, не сверяясь с пофамильным списком, поэтому нарушение заметили поздно. Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил выставочному центру наказание в виде штрафа в размере двухсот тысяч.

РЖД возобновит пассажирское железнодорожное сообщение с Казахстаном с 20 апреля. Рейсы восстановят в соответствии с решением Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом о снятии ограничений на перемещение через сухопутный участок российско-казахстанской государственной границы. Для въезда на территорию России из Казахстана всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, кроме граждан государств-членов Евразийского экономического союза, нужно иметь отрицательный ПЦР-тест на наличие COVID-19, выполненный не ранее чем за два календарных дня до прибытия.

Федеральный суд в США отменил обязательное ношение масок в общественном транспорте

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразился 505 062 981 человек, 6 199 933 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 686 405). На второй строчке — Индия (43 045 527), на третьей — Бразилия (30 261 088), на четвертой — Франция (27 980 729), на пятой — Великобритания (21 916 961).



Больше всего смертей зафиксировано в США (988 912). За ними следуют Бразилия (662 271), Индия (521 966), Россия (366 209, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (323 944).

В Минздраве Белоруссии рассказали о создании валидационной серии вакцины «Спутник Лайт», которая была отправлена на контроль качества в Россию. Глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич добавил, что на предприятии «Белмедпрепараты» был выполнен очередной этап по реализации совместного белорусско-российского проекта по выпуску вакцины «Спутник Лайт» против инфекции COVID-19 по полному циклу.

Ряд европейских государств отменили ограничения на въезд для путешественников из третьих стран. По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), в числе таких — Венгрия, Дания, Ирландия, Исландия, Латвия, Норвегия, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Швеция. Туристы могут въезжать туда вне зависимости от статуса вакцинации: им не нужен прививочный сертификат и результаты тестов.

Премьер-министр Италии Марио Драги заразился коронавирусом. Отмечается, что глава итальянского правительства болеет бессимптомно. Представлять правительство в поездках в Анголу и Республику Конго 20—21 апреля будут глава МИДа Луиджи Ди Майо и министр по экологическому переходу Роберто Чинголани.

Фото: commons.wikimedia.org

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, планировавший посетить на этой неделе Турцию, а затем Россию для обсуждения гуманитарной координации по Украине, сообщил в Twitter, что заболел коронавирусом и отменил поездки. Сейчас он находится на изоляции у себя дома, соблюдая все медицинские рекомендации.

Также положительный тест на COVID-19 сдал генерал Джеймс Макконвилл, который возглавляет штаб армии США. У Макконвилла наблюдаются легкие симптомы, он полностью вакцинирован и пока работает удаленно, уточняет агентство. Генералу 63 года. Пост начальника штаба он занимает с 9 августа 2019 года.

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско сообщили, что у людей с психическими расстройствами выше риск заразиться коронавирусом даже в случае вакцинации. Они проанализировали данные 263 697 пациентов, вакцинировавшихся от COVID-19. Более чем у половины граждан диагностировали как минимум один психиатрический диагноз за пять лет. В частности, депрессию, тревожность, психоз, дефицит внимания. Примерно 15% из них болели коронавирусом.

Фото: Илья Репин

Международный саммит по вопросам борьбы с пандемией коронавируса пройдет в формате видеоконференции 12 мая. Отмечается, что США выступят в качестве первого председателя саммита, Белиз в качестве председателя Карибского сообщества, Германия, председательствующая в G7, Индонезия, председательствующая в G20, и Сенегал как председатель Африканского союза. На саммите будут затронуты такие вопросы, как вакцинация, распространение тестов и средств лечения, защита медицинских работников и предотвращение нарушений в системе здравоохранения.

Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США смягчили коронавирусные ограничения для американских граждан, которые собираются за рубеж. Согласно обновленным данным, четвертый, самый строгий уровень ограничений теперь отменен. По планам ЦКПЗ, красный уровень будет отныне применяться лишь «в исключительных обстоятельствах», если в той или иной стране рост заболеваемости будет чрезмерно высоким.

Федеральный окружной суд Флориды постановил, что продление требования американской администрации о ношении масок в общественном транспорте для предотвращения распространения коронавируса незаконно, и отменил его. ЦКПЗ в очередной раз продлили обязательное ношение масок до 3 мая, обосновав решение тем, что властям нужно больше времени, чтобы однозначно судить о динамике заболеваемости. Судья Кэтрин Майзел пришла к выводу, что такое масштабное требование правительства должно было пройти через одобрение Конгресса, а аргументация медрегулятора недостаточна, чтобы считать его оправданным.

Фото: pixnio.com

За минувшие сутки в Китае было выявлено 21 600 случаев заражения коронавирусом, это минимальное значение с 6 апреля. Среди заразившихся у 3 316 фиксируются симптомы коронавируса (повышенная температура, кашель, недомогание), а 18 284 человека болеют бессимптомно. Больше всего заболевших в Шанхае (3 084) и северо-восточных провинциях Цзилинь (88) и Хэйлунцзян (64).

Власти Шанхая заявили о первых летальных исходах с момента введения в городе режима строгого карантина из-за вспышки COVID-19. Уточняется, что погибли трое жителей в возрасте от 89 до 91 года. 17 апреля в ходе карантина в городе было зарегистрировано 19,8 тысячи новых случаев бессимптомного заражения, у 2,4 тысячи больных заболевание сопровождается типичными симптомами.

Производство полупроводников в Китае в первом квартале текущего года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 4,2%. Причиной такой ситуации стал локдаун в ряде регионов КНР. Отмечается, что для Китая это самый низкий квартальный показатель производства микросхем с 2019 года. Тогда производство чипов в стране упало на 8,7%.

Фото: pixabay.com

Экспертный совет Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрил применение для жителей страны старше 18 лет вакцины против коронавируса американской компании Novavax. Отмечается, что решение экспертов означает одобрение в скором времени вакцины Novavax на уровне самого японского Минздрава.

Все ограничения, введенные ранее в рамках борьбы с пандемией коронавируса, снимаются со вторника на пунктах перехода через внутреннюю границу Кипра, которая разделяет территории проживания греческой и турецкой общин острова. Это решение вступает в силу сегодня с девяти часов утра (летнее кипрское время совпадает с мск), после чего ни одна из сторон больше не будет требовать от переходящих границу граждан сертифицированного подтверждения вакцинации от COVID-19 или отрицательных результатов тестов на отсутствие инфекции.

Максим Кокунин