Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на COVID-19

Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на коронавирус, предусматривающий не менее 300 исследований на 100 тысяч населения среднесуточно в неделю. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Обеспечить проведение лабораторных исследований для выявления возбудителя COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, — говорится в постановлении.

Фото: Максим Платонов

Уровень охвата тестирования определяется исходя из активности эпидемического процесса инфекции в регионе. Всего указано три уровня: низкий, средний и высокий. Последний предусматривает проведение не менее 300 исследований на 100 тысяч населения. Для среднего указано не менее 200, низкого — 150.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в стране выполнено 157 тысяч тестов на коронавирус. Всего проведено свыше 288,4 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

За минувшие сутки в России выявили 9 434 случая заболевания коронавирусом. Общее число зараженных увеличилось до 18 084 151 человека, выздоровевших — 17 390 465. С начала пандемии инфекция унесла жизни 373 713 жителей страны.

Диана Жиленкова