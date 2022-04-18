В Татарстане за сутки от коронавируса привились почти 800 человек

В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали 796 человек, сообщили в региональном Минздраве.

Всего в республике от инфекции провакцинировали 2 514 255 человек, из них 1 926 203 получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 291 846 татарстанцев.



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Сегодня начальник управления здравоохранения Набережных Челнов Александр Николаев сообщил, что в городе прививку от коронавируса первым компонентом сделали 293 204 жителя, вторую прививку сделали 227 596 человек.

Маргарита Головатенко