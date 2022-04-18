Главное о коронавирусе на 18 апреля: реактивы для определения штамма COVID-19, фактор продления пандемии

В Челнах прививку от COVID-19 сделали более 290 тысяч человек

За последние сутки в Татарстане выявлено 245 случаев заражения коронавирусом. Всего на 18 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 141 862. Выздоровели за весь период 135 732 человека, в том числе 249 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 946 человек, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали за сутки 34 человека.

Начальник управления здравоохранения Набережных Челнов Александр Николаев сообщил, что в городе прививку от коронавируса первым компонентом сделали 293 204 жителя, вторую прививку сделали 227 596 человек. Также руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев рассказал, что с начала пандемии в Челнах зарегистрировали 16 501 случай заражения коронавирусом. Показатель составляет 3074,3 на 100 тысяч населения, что на 17,2% ниже среднего значения по республике.

Фото: realnoevremya.ru

В Минздраве рассказали, зачем вакцинацию от COVID-19 внесли в календарь прививок

За последние сутки в России выявили 9 434 новых случая коронавируса, выздоровели 14 324 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 084 151 человека, а выздоровевших — до 17 390 465. За сутки болезнь унесла жизни 213 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 373 713 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России на прошлой неделе впервые с октября 2020 года оказалось меньше 2 тысяч. Так, за последние семь дней штаб зарегистрировал 1 784 смерти, что почти на 11,2% меньше, чем за предшествующий аналогичный период. Показатель летальности при этом не изменился и остался на отметке 2,07%.

Руководитель научной группы Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что российские ученые разработали отечественную технологию определения штаммов коронавируса. По его словам, отечественная разработка основывается на производимых в России реагентах. Она позволяет не только решить проблему импортозамещения, но и в определенной мере удешевить и ускорить процесс проведения исследования.

Фото: realnoevremya.ru

Минздрав России объяснил, зачем вакцинация от коронавируса была внесена в Национальный календарь прививок. Ведомство ссылается на слова министра здравоохранения Михаила Мурашко, который сообщил, что в России в конце мая — июне можно ожидать новую волну коронавируса. По его мнению, новая волна, а также ее сила будут зависеть от ревакцинации и соблюдения санитарных норм и правил населением.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что исследования препарата на основе моноклональных антител от COVID-19 начинаются в понедельник в НИИ гриппа Минздрава в Санкт-Петербурге. По его словам, все участники первой фазы исследования — это здоровые добровольцы. Наблюдать за ними будут месяц. Если все пройдет успешно, то эксперты выдадут разрешение на проведение второй фазы, во время которой препарат будет проверен на больных коронавирусом.

Фото: realnoevremya.ru

Вирусолог Павел Волчков рассказал, что в настоящее время следует опасаться не коронавируса, а гриппа, так как за время пандемии сформировалась достаточно большая популяция людей, которые с гриппом на «вы». Он отметил, что молодое поколение практически не болело гриппом, поэтому им также стоит сделать вакцину против гриппа. Кроме того, Волчков подчеркнул, что грипп поражает те же органы, что и распространенный штамм «омикрон», а именно эпителий верхних дыхательных путей.

По его словам, фактором, который продлит пандемию COVID-19 в мире, является резкий подъем заболеваемости в Китае. Волчков заявил, что на продление пандемии влияет количество людей, которые не переболели инфекцией. По всем странам данный показатель невысокий. Исключением становится Китай. Как объяснил эксперт, большое число граждан, которые не сталкивались с COVID-19, может привести к мутации инфекции



Тюменские офтальмологи после анализа проявлений коронавируса зафиксировали риски развития тромбов. Для минимизации опасных последствий рекомендована тромбоэластография и тест на тромбодинамику, позволяющие назначить подходящий курс реабилитации. Как сообщила профессор ТюмГМУ Мария Пономарева, благодаря перечисленным методам специалист в режиме реального времени сможет заметить формирование тромба, а компьютерная программа просчитает всю информацию об этом процессе.

На Тайване выписали рекордно высокий штраф за нарушение карантина

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 504 577 044 человека, 6 198 460 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 632 301). На второй строчке — Индия (43 044 280), на третьей — Бразилия (30 252 618), на четвертой — Франция (27 960 919), на пятой — Великобритания (21 916 961).



Больше всего смертей зафиксировано в США (988 618). За ними следуют Бразилия (662 207), Индия (521 965), Россия (366 001, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (323 944).

За прошедшую неделю в мире зарегистрировали около 5,8 млн случаев заболевания коронавирусом. Это примерно на 36% меньше по сравнению с предыдущей. Заболеваемость COVID-19 снижается уже четвертую неделю подряд. Наибольшие показатели наблюдаются в Южной Корее, где в среднем выявляют около 130 тысяч новых случаев ежедневно. Во Франции инфекцию обнаруживают у 120 тысяч человек в день, в Италии — у 60 тысяч.

В США снова растет число случаев заражения COVID-19. Согласно данным университета Джона Хопкинса, в некоторых штатах, таких как Род-Айленд и Нью-Гэмпшир, среднее число новых случаев инфицирования в день выросло более чем на 100% за две недели. По прогнозам ученых, в любой момент в Америке и мире могут появиться новые и потенциально опасные варианты COVID-19.

Фото: pixabay.com

Сенатор-демократ Крис Кунс заявил, что Соединенные Штаты могут потерять миллионы доз вакцин от коронавируса, срок годности которых истекает, если американский Конгресс не утвердит финансирование мер по борьбе с COVID-19 на $10 млрд. По его словам, это финансирование является «критически важным для национальной безопасности» США.

Глава Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Хао Чунь сообщил, что пандемия коронавируса не отразится на процессе запуска в эксплуатацию китайской орбитальной станции, которая с конца 2022 года начнет работать в штатном режиме и осуществлять научно-исследовательские проекты с другими странами. По его словам, Пекин продолжит планомерно осваивать космическое пространство, использовать собственные методы с учетом национальной специфики КНР.

На Тайване 18-летнему юноше выписали рекордно высокий штраф за нарушение карантина. Его семье придется выплатить 1,5 млн тайваньских долларов ($51,5 тыс.). Подросток с положительным результатом теста на COVID-19 в выходные отправился играть с друзьями в баскетбол и за покупкой подарка для своей подруги, которая тоже оказалась инфицирована. Изначально юноша пытался отрицать, что он выходил из дома. Однако полицейские и медики в качестве доказательств сослались на фотографии его «похождений», размещенные в социальных сетях.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что, несмотря на выплаченный штраф, не нарушал в 2020 году ограничений, введенных для борьбы с распространением COVID-19. По информации газеты The Times, в понедельник во время выступления в Палате общин он попытается свести к минимуму последствия скандала с посещением вечеринок на Даунинг-стрит в разгар первых волн пандемии. При этом указывается, что он также коснется темы штрафов, которые полиция Лондона наложила на Джонсона, его супругу Кэрри и др.

Глава Минздрава Бразилии Марселу Кейрога заявил, что в стране отменят режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, введенный в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. По его словам, такое решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, а также благодаря высоким показателям вакцинации населения. Он также отметил, что это не означает победы над COVID-19 в южноамериканской республике.

Власти Республики Кипр с понедельника отменяют категоризацию стран по эпидемическому признаку и аннулируют ранее обязательную для заполнения всеми прилетающими на остров авиапассажирами форму CyprusFlightPass. Согласно новому протоколу. для не инфицированных COVID-19 гостей из многих стран бывшей серой зоны исчезает необходимость самоизоляции. Пассажирам достаточно иметь сертификаты либо о перенесенном коронавирусе, либо подтверждающие вакцинацию.

Фото: Илья Репин (архив)

Американский доктор Клэй Марш сообщил, что новый подвид «омикрона» BA.2, который распространяется по миру, по симптомам совпадает как с простудой и гриппом, так и с аллергией. По его словам, в Южной Африке, где ученые наиболее полно задокументировали новый омикрон-вариант, около 40% этих инфекций были относительно бессимптомными. Он также отметил, что симптомы BA.2, как правило, не включают «обычные» симптомы COVID-19, такие как потеря обоняния и вкуса.

Максим Кокунин