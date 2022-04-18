В Челнах прививку от COVID-19 сделали более 290 тысяч человек

В Набережных Челнах прививку от коронавируса первым компонентом сделали 293 204 жителя, вторую прививку сделали 227 596 человек, сообщил начальник управления здравоохранения города Александр Николаев.



С начала пандемии в городе зарегистрировали 16 501 случай заражения коронавирусом. Показатель составляет 3 074,3 на 100 тысяч населения, что на 17,2% ниже среднего значения по республике, рассказал руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в автограде Ильгизяр Бариев.

Мэр Челнов Наиль Магдеев упомянул работы по капитальному ремонту инфекционной больницы в блоке А:

— Мы не знаем, как будет складываться ситуация по коронавирусу. Он не ушел, он рядом с нами. Нам нужно быть готовым, чтобы и блок А, отремонтированный, современный, мог бы работать в рамках антиковидных мер, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане зарегистрировали 247 новых случаев заболевания коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 141 617 жителей республики.

Маргарита Головатенко