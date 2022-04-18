За неделю заболеваемость COVID-19 в мире снизилась на треть

Фото: Максим Платонов

За последнюю неделю в мире зарегистрировали около 5,8 млн случаев заболевания коронавирусом. Это примерно на 36% меньше по сравнению с предыдущей. Заболеваемость COVID-19 снижается уже четвертую неделю подряд.

Наибольшие показатели наблюдаются в Южной Корее, где в среднем выявляют около 130 тысяч новых случаев ежедневно. Во Франции инфекцию обнаруживают у 120 тысяч человек в день, в Италии — у 60 тысяч.

Фото: Максим Платонов

Снижается в мире и смертность от коронавируса. За последние семь дней COVID-19 унес жизни около 20 тысяч заболевших. Это на 5,5 тысячи меньше по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, передает ТАСС.

За последние сутки в России выявили 10 263 новых случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 заразились более 18 млн жителей страны, выздоровели — 17,3 млн. Всего от инфекции скончались 373 500 россиян, в том числе 233 — за минувшие сутки.

Диана Жиленкова