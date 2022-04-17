Песков считает, что Россия выдержит противостояние с Западом

Фото: Максим Платонов (архив)

Россия способна выдержать нынешнее противостояние с Западом. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Мы — можем», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, может ли Россия, в отличие от СССР, «сдюжить» в противостоянии с Западом.

Фото: kremlin.ru

Дмитрий Песков также заявлял, что новые санкции против России являются продолжением оголтелой линии Запада. Эти шаги трудно поддаются пониманию и объяснению.



В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что специальная военная операция на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире. По словам дипломата, политика Запада по отношению к Москве носит озлобленный и остервенелый характер. Россия никогда не будет подчиняться давлению.

Татьяна Леухина