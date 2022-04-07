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Песков: Россия ответит на продолжение оголтелых рестрикций Запада

12:59, 07.04.2022
Песков: Россия ответит на продолжение оголтелых рестрикций Запада
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции против России являются продолжением оголтелой линии Запада. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря, введение накануне ограничений против дочерей президента России Владимира Путина и членов семей ряда российских чиновников «говорит само за себя». Песков добавил, что такие шаги трудно поддаются пониманию и объяснению.

Он также добавил, что Россия будет обязательно отвечать на подобные шаги и делать это так, как посчитает необходимым.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне США ввели полные санкции против «взрослых детей» Путина, жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также ряда членов Совета безопасности России. В санкционные списки попали премьер-министр России Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Еще меры коснулись Сбербанка и «Альфа-банка».

Дарья Акимова
Общество

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