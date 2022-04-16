Минобороны России опубликовал кадры со встречи главкома ВМФ России с экипажем крейсера «Москва»

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов и командование Черноморского флота провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе. Видео опубликовано в telegram-канале Минобороны России.



Экипаж затонувшего судна продолжат службу в ВМФ. «Традиции гвардейского ракетного крейсера «Москва» будут бережно сохранены и продолжены, как это во все времена было принято в Военно-Морском Флоте», говорится в сообщении ведомства.

В четверг в результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Отмечалось, что крейсер сохраняет плавучесть. Однако позже вечером корабль затонул во время буксировки в порт назначения из-за повреждений корпуса.

Татьяна Леухина