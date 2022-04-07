Главное о коронавирусе на 7 апреля: испытания съедобной вакцины, психологическая помощь после COVID-19
Ревакцинацию прошли более 287 тысяч татарстанцев
- С 1 августа 2020 года в Татарстан из-за границы вернулись 577 250 человек. По результатам контроля, за несдачу теста на COVID-19 по возвращении из-за рубежа, составлено 1 045 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении, составили 972 протокола. Суды рассмотрели 794 дела, в результате гражданам назначили штрафы на общую сумму более 5,7 миллиона рублей.
- По состоянию на 6 апреля повторную вакцинацию против COVID-19 в Татарстане прошли 287 084 человека. Всего в республике прививку против коронавируса сделали 2 504 875 граждан. Из них 1 926 068 человек завершили курс вакцинации, то есть получили вторую прививку.
Пандемия не закончится в 2022 году из-за непривитых
- Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что власти страны отмечают снижение заболеваемости коронавирусом, поэтому есть все основания расширять оказание плановой медицинской помощи. Она добавила, что в стране необходимо обеспечить проведение углубленной диспансеризации и медосмотров, особенно людей с хроническими заболеваниями и перенесших COVID-19.
- Голикова поручила Минздраву России проработать организацию службы оказания психологической помощи пациентам с постковидным синдромом, включая систему выявления групп риска, до 4 мая. Кроме того, Минтруду необходимо до 1 сентября 2022 года совместно с властями регионов подготовить предложения по психологической помощи гражданам с постковидным синдромом, которые проживают в организациях соцобслуживания.
- Руководитель отдела молекулярной микробиологии института экспериментальной медицины в Петербурге Александр Суворов рассказал, что учреждение надеется в ближайшее время начать клинические испытания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса, которая на вкус напоминает обычный кисломолочный продукт. Директор института Александр Дмитриев добавил, что разработка вакцины будет частично финансироваться от Белоруссии. По его словам, вакцина не имеет инъекционного способа введения, не требует очистки или дополнительных химических и производственных процессов.
- Вирусолог Петр Чумаков заявил, что пандемия коронавируса не закончится в 2022 году, так как половина жителей Земли еще не вакцинирована от COVID-19. По его прогнозу, растущая заболеваемость в Китае может выйти из-под контроля. Он допустил, что власти не смогут полностью справиться с ростом новых случаев коронавируса. Затяжное увеличение числа заражений возможно в странах третьего мира.
- Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Оксана Гизингер рассказала, что переболевшие коронавирусом должны уделить особое внимание восстановлению иммунитета. В первую очередь следует нормализовать микрофлору желудочно-кишечного тракта, которая играет ключевую роль в защите организма от вирусных и бактериальных инфекций. Баланс полезных и вредных бактерий можно восстановить с помощью профилактических продуктов — пробиотиков и пребиотиков. Кроме того, важно восполнить дефицит значимых питательных веществ, без которых снижается активность иммунных клеток.
- Бизнес-омбудсмен России Борис Титов обратился в правительство страны с просьбой повлиять на власти регионов для скорейшей отмены ковидных ограничений для бизнеса. Он обратил внимание, что «не все реагируют достаточно быстро, хотя в Москве эти ограничения уже сняты полностью».
- Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса на основе молнупиравира от Обнинской химико-фармацевтической компании. Препарат в форме капсул зарегистрирован 5 апреля, дата окончания действия регистрационного удостоверения — 1 января 2023 года. Он предназначен для лечения коронавируса легкого и среднетяжелого течения у взрослых пациентов с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелого.
- Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что никто из привитых вакциной «Конвасэл» при клинических исследованиях не заболел COVID-19 за время наблюдения. Только у одного вакцинированного наблюдалось кратковременное — полтора дня — появление положительного ПЦР-теста.
- Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов считает, что ситуация с COVID-19 в России продолжает улучшаться, но это не значит, что нужно отказываться от ревакцинации. Людей необходимо стимулировать к этому в экономическом, материальном плане и моральном плане. Важно донести до населения то, что вакцинация и ревакцинация — это важно, уверен депутат.
- Министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников сообщил, что в регионе сократили количество стационарных пунктов вакцинации против коронавируса на 28% для возвращения медперсонала в профильную работу. При этом в регионе увеличили число мобильных бригад для вакцинации.
- Свердловские власти продлили период действия дополнительных ежемесячных выплат медработникам и водителям скорой помощи за работу с коронавирусными больными. Меры соцподдержки за фактически отработанные нормативные смены в декабре 2022 года предоставляются до 1 марта 2023 года.
Казахстан снимает ограничения по пересечению границы с Россией
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 495 132 393 человека, 6 166 510 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 248 986). На второй строчке — Индия (43 031 958), на третьей — Бразилия (30 069 094), на четвертой — Франция (26 579 448), на пятой — Великобритания (21 625 530).
Больше всего смертей зафиксировано в США (983 817). За ними следуют Бразилия (660 980), Индия (521 530), Россия (363 175, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (323 403).
- Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что в стране с 11 апреля снимаются ограничения по пересечению границы с Россией в сухопутных пунктах пропуска, отменяются все ограничения по пересечению государственной границы республики самолетами. Однако требование о предъявлении справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 или справки о полной вакцинации сохраняется.
- Власти Франции отменили все ограничения, которые вводились в связи с пандемией COVID-19, на въезд российских граждан. Больше не требуется предоставлять отрицательные результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген. Кроме того, россияне не обязаны предоставлять сертификат о вакцинации или иметь особые основания для въезда.
- В индийском Мумбаи зафиксировали первый случай заболевания новым подвидом омикрон-штамма COVID-19 XE. Его обнаружили у 50-летней женщины, приехавшей в город из Южной Африки еще в феврале. У нее не наблюдалось симптомов, поэтому и диагностировали XE только через месяц.
- Американские биологи открыли первые свидетельства того, что частицы COVID-19 могут использовать некоторые типы антител для заражения иммунных клеток-моноцитов. Профессор Гарвардского университета Джуди Либерман рассказала, что таким образом иммунные клетки поглощают вирусные частицы, что приводит к гибели моноцитов и выбросу множества сигнальных молекул, способствующих развитию воспалений. Основываясь на этих данных, ученые пытаются понять, как предотвратить появление воспалений и других нарушений в организме.
- Китайские власти за минувшие сутки выявили рекордные 23 107 случаев коронавируса. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в северо-восточной провинции Цзилинь (890) и Шанхае (322). 21 784 человека — бессимптомные носители заболевания.
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