Зеленский заявил о задержании Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о задержании главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Фото человека, похожего на него, опубликовано в telegram-канале украинского лидера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о задержании Медведчука. Он отметил, что все сообщения надо проверять, а фейков очень много, передает «РИА Новости».

Медведчук, является подозреваемым по делу о государственной измене, содействии террористическим организациям и финансировании терроризма на Украине. По версии следствия, в 2014 году он в сговоре с украинским высшим руководством организовал поставки угля с территории Донбасса. Он находился под «домашним арестом».



Татьяна Леухина