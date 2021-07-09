Киевский суд продлил домашний арест Медведчуку на два месяца
Главе политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку продлили домашний арест на два месяца, до 9 сентября. Соответствующее решение принял накануне Печерский районный суд Киева.
Медведчук считает, что суд, продлевая ему срок ареста, нарушил законодательство. Он намерен подать апелляцию, сообщает украинское издание «Страна».
Напомним, суд отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля в мае. Его обязали выполнить ряд условий. Он должен сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Глава украинской партии сообщил о намерении выполнять решение суда. Обвинения он назвал политически мотивированными, позже он намерен принять решение об обжаловании.
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