Путин: задачи спецоперации на Украине будут выполнены

Цели и задачи специальной военной операции России на Украине будут выполнены, в этом нет никаких сомнений, заявил российский лидер Владимир Путин.



Он отметил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию, чтобы помочь жителям Донбасса. Именно это, по словам президента, является основной ее целью, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Также Владимир Путин заявил, что Россия не собирается изолироваться, как и ее нельзя изолировать в современном мире. По словам президента, страна готова сотрудничать со всеми партнерами, которые хотят взаимодействовать с ней.

Маргарита Головатенко