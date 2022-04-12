Путин: Россия не собирается изолироваться и ее изолировать невозможно

Президент России Владимир Путин заявил, что страна не собирается изолироваться, как и ее нельзя изолировать в современном мире. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента, Россия готова сотрудничать со всеми своими партнерами, которые хотят взаимодействовать с нею. Путин также отметил, что жестко изолировать в современном мире вообще невозможно кого-либо.

Фото: kremlin.ru

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью в программе «Москва. Кремль. Путин». В нем он заявил, что никакого вакуума для России или изоляции быть не может, так как это технологически невозможно в современном мире. Самые главные моменты из интервью Пескова — в материале «Реального времени».



Дарья Акимова