В Татарстане ревакцинацию против COVID-19 прошли более 288 тысяч человек

Фото: Максим Платонов

Повторную вакцинацию против COVID-19 в Татарстане на сегодняшний день прошли 288 845 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

Всего в Татарстане по состоянию на 11 апреля прививку против коронавируса сделали 2 508 996 граждан. Из них 1 926 123 человека завершили курс вакцинации, то есть получили вторую прививку.

Фото: Ринат Назметдинов

8 апреля сообщалось, что в Татарстане вновь зарегистрировано снижение коллективного иммунитета к COVID-19. За неделю он упал на 1%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Напомним, что в республике 14 марта отменили обязательную вакцинацию против коронавируса. Согласно постановлению главы Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной, уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежавших обязательной вакцинации против COVID-19, по состоянию на 10 марта превысил 80%.



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Максим Кокунин