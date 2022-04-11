Главное о коронавирусе на 11 апреля: протесты в Шанхае против локдауна, минимальная смертность в России
Министр здравоохранения Татарстана рассказал о показателях смертности из-за COVID-19 в республике
- Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков рассказал, как COVID-19 отразился на общих показателях смертности в республике. По его словам, коронавирус сильнее всего действует на сосудистую систему, стенки артерий, сосудов и приводит к тромбообразованию. Вместе с тем с января по октябрь 2021 года смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Татарстане снизилась на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — с 625,3 до 570,2 случая на 100 тысяч человек.
- Также он сообщил, что итоги по смертности в 2021 год будут подведены в июне, опираясь на данные Росстата. В 2020 году из-за коронавируса умерло на 12 тысяч человек больше, чем в 2019-м. В 2021 году еще приблизительно на 12 тысяч больше по сравнению с 2020-м. Садыков отметил, что на 10 декабря прошлого года в Татарстане зарегистрировано 7 случаев смерти беременных женщин из-за COVID-19.
- Руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев сообщил, что за прошедшую неделю в городе отмечается снижение заболеваемости COVID-19 всего на семь случаев. Он отметил, что специалистами Роспотребнадзора продолжаются плановые выездные проверки хозяйствующих субъектов, в том числе на проведение мероприятий по санитарной очистке территорий.
Смертность из-за COVID-19 в России находится на минимуме с осени 2020 года
- В России число выявленных случаев коронавируса за прошедшую неделю оказалось менее 100 тысяч впервые с июня 2021 года. Так, с 4 по 10 апреля в стране зарегистрировали 99 194 случая заражения, что на 26% меньше, чем за предыдущие семь дней. Количество госпитализаций из-за COVID-19 также сократилось: 20 621 человек — почти на 15% меньше, чем за предшествующий аналогичный период.
- Смертность из-за коронавируса в России находится на минимуме с осени 2020 года. За прошлую неделю в стране зарегистрировано 2 008 летальных исходов, что также на 15% меньше, чем неделей ранее. Показатель летальности при этом держится на прежнем уровне — 2,07%.
- Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, как повторно переболела COVID-19. По ее словам, болезнь проходила в тяжелой форме с множеством симптомов. Вместе с температурой от 38 до 39 градусов, воспалилось горло и появилось сильное чувство усталости. Практически ни одно из лекарств не помогало — отметила фигуристка.
- В стационарах Санкт-Петербурга осталось 1859 коек для пациентов с COVID-19. Количество суточных заболеваний сократилось до 689. На лечении в больницах находятся 1,5 тысячи пациентов. За минувшие сутки госпитализирован 121 человек, выписаны 132. Дома на амбулаторном лечении лежит 8881 человек.
- На вчерашний день в Свердловской области было зафиксировано 660 новых случаев коронавируса, из них 291 — у жителей Екатеринбурга. Общее число зафиксированных в регионе случаев достигло 432 303. Состояние 168 госпитализированных оценивается как тяжелое, 96 из них находятся в реанимациях, в том числе 58 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 805.
В Бразилии несколько детей по ошибке привили от COVID-19 препаратом для взрослых
- Заболеваемость коронавирусом в мире снижается третью неделю подряд — за последние семь дней в мире выявили 7,9 млн случаев заражения, что на 35% меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Это соответствует уровню конца декабря прошлого года. Отмечается, что больше всего заболевших по-прежнему выявляют в Южной Корее и Германии.
- С сегодняшнего дня в Казахстане снимаются ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, по пересечению границы в сухопутных пунктах пропуска с Россией, Узбекистаном и Киргизией. Кроме того, отменены все ограничения по пересечению государственной границы авиасообщением. При этом прибывающие в Казахстан из других стран, в том числе россияне, должны предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР на казахском, русском или английском языке сроком действия не более 72 часов.
- В Бразилии более 40 детей по ошибке привили от коронавируса препаратом для иммунизации Janssen, предназначенным для взрослых. У шестерых из них наблюдались такие побочные эффекты, как тошнота, рвота, повышенная температура. Одному из детей потребовалась непродолжительная госпитализация. Префектура города Афогадус-да-Ингазейра, где произошел инцидент, временно отстранила сотрудницу, перепутавшую ампулы вакцины Janssen и Pfizer.
- В Шанхае начались протесты против локдауна, который был введен из-за новой волны коронавируса. Горожанам нельзя покидать свои дома, однако возле блок-постов стоят толпы протестующих. Происходят грабежи супермаркетов мародерами, а на улицах скопились огромные кучи мусора, который не вывозится. При этом жители мегаполиса также буквально кричат в окна, протестуя против карантина.
- Власти Шанхая впервые за последние две недели с начала введения жесткого локдауна объявили о смягчении антиковидных ограничений. Теперь после проведения массового тестирования населения, ограничения будут устанавливаться лишь на отдельные районы. Они будут делиться на три группы: закрытые районы, контролируемые районы, а также районы, где принимаются меры предосторожности.
- На вчерашний день в Китае зафиксировали 27 595 новых случаев заражения коронавирусом — это новый рекорд за все время с начала пандемии. Данные суточной заболеваемости COVID-19 на 15,3% превысили показатели прошлого дня и в два раза — показатели заражаемости неделю назад. У 1184 пациентов были зафиксированы повышенная температура, кашель и недомогание, остальные 26 411 оказались «бессимптомными», из них 86 человек приехали из-за границы.
- Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сдал положительный тест на коронавирус. Он ушел на самоизоляцию и отменил публичные мероприятия на неделю. По словам его пресс-секретаря, Адамс принимает антивирусные препараты и продолжит работать удаленно.
- Египетские власти объявили о запуске электронного портала для прибывающих в страну иностранцев и отказе от бумажных формуляров, которые необходимо было заполнять ранее. Как отмечается, на запущенном правительством сайте Visit Egypt можно будет зарегистрировать сертификаты о вакцинации от коронавируса за два дня до приезда в страну, «что позволит сократить время» на прохождение санитарного контроля в аэропорту.
- Власти Чехии с 14 апреля отменяют обязанность носить медицинские маски в общественном транспорте. Также Минздрав страны планирует отменить обязательное ношение масок в больницах, поликлиниках и учреждениях социальной опеки в конце апреля — начале мая. Между тем глава ведомства Властимил Валек настоятельно рекомендует гражданам продолжить их использование на добровольной основе в помещениях, находясь в них с незнакомыми людьми.
- Королева Великобритании Елизавета II на открытии нового отделения Королевской больницы Лондона рассказала о своем самочувствии во время заболевания COVID-19. По ее словам, она ощущала сильную усталость и «опустошение». 20 февраля Букингемский дворец сообщил, что после положительного результата анализа на COVID-19 королева испытывает слабо выраженные симптомы простуды.
- На Кипре отменяется обязательное ношение защитных масок на открытых пространствах, а также предъявление QR-кодов при входе в офисные и производственные помещения. Отмечается, что сотрудникам медицинских учреждений, а также персоналу, обслуживающему пациентов домов престарелых, для прохода на рабочие места по-прежнему придется иметь на руках SafePass. Кроме того, в стране снимаются ограничения на заполняемость театров и кинозалов, а также разрешается организация палаточных городков.
Максим КокунинОбществоМедицина Татарстан
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