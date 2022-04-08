В Татарстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 за неделю упал на 1%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане вновь зарегистрировано снижение коллективного иммунитета к COVID-19. За неделю он упал на 1%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



На 8 апреля уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане оценивается в 45,6%. Неделей ранее, 1 апреля, он составлял 46,6%, снизившись по сравнению с 25 марта на 1,1%.

По данным стопкоронавирус.рф, в Татарстане на 8 апреля прививку против COVID-19 сделали 2 475 835 человек. Завершили курс вакцинации, то есть получили обе дозы вакцины, 2 413 267 граждан.

Скриншот стопкоронавирус.рф

Эти данные отличаются от сведений Минздрава Татарстана. По его данным, в республике против коронавируса провакцинировано 2 506 650 человек, из которых 1 926 068 получили вторую прививку.

Напомним, что в Татарстане 14 марта отменили обязательную вакцинацию против коронавируса. Согласно постановлению главы Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной, уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежавших обязательной вакцинации против COVID-19, по состоянию на 10 марта превысил 80%.



За минувшие сутки в Татарстане коронавирус подтвердился у 258 человек. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 139 352 случая заражения COVID-19.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 8 апреля читайте в подборке интернет-газеты.



Татьяна Демина