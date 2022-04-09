Новости происшествий

18:03 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Появилось видео из сгоревшей квартиры на улице Габишева в Казани

17:55, 09.04.2022
Появилось видео из сгоревшей квартиры на улице Габишева в Казани
Фото: скриншот видео

ГУ МЧС РФ по РТ опубликовало видео с пожара на улице Габишева в Казани. По данным ведомства, квартира, которая в том числе попала на кадры, выгорела полностью.

Площадь пожара составила 33 квадратных метра, но видимых повреждений нет, уточнили в МЧС.

Пожар мог вызвать взрыв газа — именно по этому факту прокуратура начала проверку. В результате погиб мужчина. В Комитете ЖКХ Казани сообщили, что видимых повреждений несущих конструкций дома нет, он в целях безопасности временно отключен от газоснабжения и электричества.

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также