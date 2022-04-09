Появилось видео из сгоревшей квартиры на улице Габишева в Казани
ГУ МЧС РФ по РТ опубликовало видео с пожара на улице Габишева в Казани. По данным ведомства, квартира, которая в том числе попала на кадры, выгорела полностью.
Площадь пожара составила 33 квадратных метра, но видимых повреждений нет, уточнили в МЧС.
Пожар мог вызвать взрыв газа — именно по этому факту прокуратура начала проверку. В результате погиб мужчина. В Комитете ЖКХ Казани сообщили, что видимых повреждений несущих конструкций дома нет, он в целях безопасности временно отключен от газоснабжения и электричества.Происшествия Татарстан
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