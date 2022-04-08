В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 258 человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане коронавирус подтвердился у 258 человек. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 139 352 случая заражения COVID-19.

По данным портала стопкоронавирус.рф, госпитализированы еще 90 заболевших татарстанцев. Всего выздоровели 132 453 человека, в том числе 538 — за минувшие сутки.



COVID-19 за сутки унес жизни еще пятерых заболевших. Всего в республике от коронавируса скончались 1 905 человек.

Фото: Максим Платонов

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Дарья Акимова