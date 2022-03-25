В Татарстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал до 47,7%

В Татарстане за неделю уровень коллективного иммунитета к коронавирусу упал на 1,4%. На 25 марта он оценивается в 47,7%, в то время как семь дней назад, 18 марта, он составлял 49,1%.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстане на сегодняшний прививку против коронавируса сделали 2 464 753 человека, из которых 2 399 041 завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины. Они отличаются от данных Министерства здравоохранения республики.

скриншот сайта стопкоронавирус.рф

По информации Минздрава Татарстана на 25 марта, в республике против COVID-19 вакцинировали 2 492 684 человека. Из них 1 926 021 получил вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 275 967 татарстанцев.

Для сравнения, два месяца назад, 25 января, данный показатель составил более 8 тысяч прививок. Таким образом, за этот период суточный прирост вакцинированных сократился в восемь раз.

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 283 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 135 583 случая COVID-19.

Напомним, что в Татарстане 14 марта отменили обязательную вакцинацию против коронавируса. Согласно постановлению главы Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной, уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежавших обязательной вакцинации против COVID-19, по состоянию на 10 марта превысил 80%.



Татьяна Демина