Главное о коронавирусе на 8 апреля: ВОЗ предупредила о заразности штамма ХЕ, назальная вакцина вышла в оборот
В Татарстане провакцинировали более 2,5 миллиона человек
За последние сутки в Татарстане выявлено 258 случаев заражения коронавирусом. Всего на 8 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 139 352. Выздоровели за весь период 132 453 человека, в том числе 538 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 905 человек, за минувшие сутки — пятеро. Госпитализировали за сутки 90 человек.
- По состоянию на 7 апреля повторную вакцинацию против COVID-19 в Татарстане прошли 287 084 человека. Всего в республике прививку против коронавируса сделали 2 505 390 граждан. Суточный прирост получивших вакцину составил 515 человек.
Мурашко сообщил, что новые рекомендации по ревакцинации будут выпущены в скором времени
За последние сутки в России выявили 14 311 новых случаев коронавируса, выздоровели 37 684 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 969 431 человека, а выздоровевших — до 17 143 630. За сутки болезнь унесла жизни 280 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 371 169 человек.
- Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская назальная вакцина от COVID-19 вышла в гражданский оборот. По его словам, планируется использование той вакцины, которую уже развезли по регионам страны. Состав препарата, отмечает эксперт, является таким же, как и у вакцины «Спутник V». Также Гинцбург рассказал, что доступность назальной вакцины зависит от одноразовых насадок для ее введения — на данный момент прорабатывается вопрос их производства и поставок.
- Заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, что в биологических лабораториях США на территории Украины в течение нескольких лет проводились исследования с разными патогенами, в том числе, возможно, и с новым коронавирусом. По его словам, такие работы могли осуществляться как минимум 20 лет.
- Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в стране возможен новый рост заболеваемости COVID-19, в связи с чем нужно соблюдать меры профилактики. По его словам, чтобы избежать новой волны коронавируса, необходимо продолжать вакцинацию населения. Обновленные рекомендации по ревакцинации готовятся с учетом новых форм вакцин и появятся уже в скором времени, отметил министр.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам российских регионов в ближайшее время восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме. По его словам, за 2021 год в России диспансеризацию прошли почти 50 млн, из них около 2 млн человек — углубленную после перенесенного коронавируса.
- Советник президента Ассоциации заслуженных врачей России, директор института здоровьесберегающих технологий Юрий Оболонский рассказал, что пациентам с постковидным синдромом необходимо регулярно совершать прогулки. По его словам, от 5 до 10 тысяч шагов в день — это самый лучший рецепт любого выздоровления. Также он посоветовал не заниматься самолечением и не употреблять препараты, которые могут навредить.
- Специалисты российских научных институтов и медицинских вузов обнаружили прямую зависимость тяжести течения коронавируса от наличия в организме больного определенных клеток. Отмечается, что мощность иммунного ответа зависит от активности клеток, которые специалисты называют Т- и В-лимфоцитами. Они распознают и нейтрализуют в организме человека посторонние бактерии и прочие чужеродные объекты. Изменение их состава у инфицированных коронавирусом определяет характер и исход COVID-19, что позволяет врачу контролировать течение заболевания.
- Медики в Воронежской области лечат в стационарах региона более 800 пациентов с коронавирусом, что является самым низким показателем с августа 2020 года. Пик заболеваемости COVID-19 в регионе был отмечен 12 февраля, когда его выявили у 5 781 человека, к последним суткам число заражений сократилось в 14 раз — до 409. На пике заболеваемости в регионе 66 тысяч человек с коронавирусом получали лечение в стационарах и амбулаторно.
- Спрос на электроэнергию в Москве стабилизировался после снятия ковидных ограничений. По словам главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, за январь—февраль 2022 года общее энергопотребление в столице выросло до 7,84 млрд киловатт-час, прибавив 0,7% к январю—февралю 2021 года. Такая тенденция вызвана тем, что после снятия ограничений большинство сотрудников, работавших из дома, вышли на работу в офисы.
- В Санкт-Петербурге полицейские пресекли деятельность группы медицинских работников, торговавших сертификатами о вакцинации от COVID-19. Задержаны семеро подозреваемых в возрасте от 29 до 50 лет, среди них два врача и медсестра. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации») в связи с незаконным внесением ими информации в «Регистр вакцинированных от COVID».
- Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе разрешили заведениям общепита работать ночью. Он добавил, что в регионе у 70% заразившихся коронавирусом болезнь протекает в легкой форме, при этом коллективный иммунитет в регионе превышает 75%. Также подобная мера позволит поддержать бизнес.
В Южной Корее COVID-19 исключат из списка наиболее опасных заболеваний
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразился 496 351 421 человек, 6 170 710 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 289 264). На второй строчке — Индия (43 033 067), на третьей — Бразилия (30 095 328), на четвертой — Франция (26 738 483), на пятой — Великобритания (21 674 196).
Больше всего смертей зафиксировано в США (984 571). За ними следуют Бразилия (661 228), Индия (521 573), Россия (363 455, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (323 508).
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что вопрос о проведении представителями организации инспекции по вакцине от коронавируса «Спутник V» на предприятиях в России в настоящий момент поставлен на паузу, сроки поездки пока не определены. По его словам, инспекционная группа должна была отправиться в Россию за несколько дней до начала спецоперации на Украине.
- Шведские ученые выявили, что после перенесенного коронавируса у переболевших повышается риск появления тромбов в течение полугода. Для этого специалисты проанализировали данные всех заболевших COVID-19 в стране в период с февраля 2020 по май 2021 года. Выяснилось, что шансы получить осложнения в виде легочной эмболии увеличиваются в 33 раза. Кроме того, риск возникновения тромбоза глубоких вен вырастает в 5 раз в течение трех месяцев после инфицирования.
- Спикер палаты представителей конгресса США 82-летняя Нэнси Пелоси сдала положительный тест на коронавирус. Отмечается, что спикер полностью вакцинирована и ревакцинирована. Пелоси соблюдает карантин согласно правилам, поэтому поездка делегации конгресса в азиатский регион с ее участием отложена на неопределенный срок.
- Национальная оценочная лаборатория гриппа и респираторных вирусных заболеваний Чехии подтвердила первый случай заражения в республике подвидом омикрон-штамма коронавируса ХЕ. Отмечается, что он был выявлен у жительницы Праги. Напомним, впервые подвид обнаружили в середине января в Великобритании.
- Ученые ВОЗ обеспокоены появлением нового штамма коронавируса ХЕ, говорится в материале Los Angeles Times. В статье отмечается, что хотя очень заразный субвариант омикрона BA.2 все больше доминирует в Калифорнии в частности и в США в целом, потенциально еще более заразный субвариант XE привлек внимание ученых всего мира. Оценки организации говорят, что XE может передаваться на 10% быстрее, чем BA.2, но пока слишком рано говорить, станет ли XE доминирующим вариантом.
- Власти Кипра ослабят ограничения по борьбе с пандемией коронавируса, а также отменят форму CyprusFlightPass, которую приходится заполнять всем прилетающим на остров. Так, с 11 апреля снимаются ограничения на заполняемость зрителями кинотеатров, разрешается организация палаточных городков и возобновляется право посещать пациентов в больницах. Кроме того, в республике сокращается с 10 до 7 дней срок карантина в случае заболевания.
- Первая автоматизированная лаборатория по обработке ПЦР-тестов на коронавирус была развернута на хайнаньском курорте Санья (Китай). Эта мера была принята для повышения возможностей города по обработке ПЦР-тестов при проведении массовых тестирований населения. Отмечается, что для ее функционирования требуется одна смена из четырех профессиональных технических специалистов. При этом в сутки могут работать до четырех смен.
- Финляндия продлила действие введенных из-за пандемии коронавируса ограничений на границах до 8 мая. Въезжающим из стран, не входящих в ЕС или Шенгенскую зону, на границе нужно предъявить действительный сертификат о полном курсе вакцинации одобренными в Финляндии вакцинами или подтверждение о перенесенном в последние шесть месяцев COVID-19. Это требование относится ко всем, кто был рожден в 2006 году и ранее.
- Германский Бундестаг отклонил законопроект об обязательной вакцинации против коронавируса граждан старше 60 лет. За законопроект проголосовали 296 депутатов, против — 378, 9 парламентариев воздержались. Вынесла законопроект на обсуждение правящая коалиция, которая имеет большинство в Бундестаге.
- Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём заявил, что правительство страны примет решение об изменении классификации COVID-19. В настоящий момент коронавирус в южнокорейской классификации относится к первой категории, в которую включены наиболее опасные заболевания. Уточняется, что его могут перевести во вторую категорию, в которую входят такие заболевания, как туберкулез, корь и другие.
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