Главное о коронавирусе на 8 апреля: ВОЗ предупредила о заразности штамма ХЕ, назальная вакцина вышла в оборот

Фото: Максим Платонов

В Татарстане провакцинировали более 2,5 миллиона человек

За последние сутки в Татарстане выявлено 258 случаев заражения коронавирусом. Всего на 8 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 139 352. Выздоровели за весь период 132 453 человека, в том числе 538 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 905 человек, за минувшие сутки — пятеро. Госпитализировали за сутки 90 человек.

По состоянию на 7 апреля повторную вакцинацию против COVID-19 в Татарстане прошли 287 084 человека. Всего в республике прививку против коронавируса сделали 2 505 390 граждан. Суточный прирост получивших вакцину составил 515 человек.

Фото: Максим Платонов

Мурашко сообщил, что новые рекомендации по ревакцинации будут выпущены в скором времени

За последние сутки в России выявили 14 311 новых случаев коронавируса, выздоровели 37 684 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 969 431 человека, а выздоровевших — до 17 143 630. За сутки болезнь унесла жизни 280 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 371 169 человек.

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская назальная вакцина от COVID-19 вышла в гражданский оборот. По его словам, планируется использование той вакцины, которую уже развезли по регионам страны. Состав препарата, отмечает эксперт, является таким же, как и у вакцины «Спутник V». Также Гинцбург рассказал, что доступность назальной вакцины зависит от одноразовых насадок для ее введения — на данный момент прорабатывается вопрос их производства и поставок.

Заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, что в биологических лабораториях США на территории Украины в течение нескольких лет проводились исследования с разными патогенами, в том числе, возможно, и с новым коронавирусом. По его словам, такие работы могли осуществляться как минимум 20 лет.

Фото: Максим Платонов

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в стране возможен новый рост заболеваемости COVID-19, в связи с чем нужно соблюдать меры профилактики. По его словам, чтобы избежать новой волны коронавируса, необходимо продолжать вакцинацию населения. Обновленные рекомендации по ревакцинации готовятся с учетом новых форм вакцин и появятся уже в скором времени, отметил министр.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам российских регионов в ближайшее время восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме. По его словам, за 2021 год в России диспансеризацию прошли почти 50 млн, из них около 2 млн человек — углубленную после перенесенного коронавируса.

Советник президента Ассоциации заслуженных врачей России, директор института здоровьесберегающих технологий Юрий Оболонский рассказал, что пациентам с постковидным синдромом необходимо регулярно совершать прогулки. По его словам, от 5 до 10 тысяч шагов в день — это самый лучший рецепт любого выздоровления. Также он посоветовал не заниматься самолечением и не употреблять препараты, которые могут навредить.

Фото: pxhere.com

Специалисты российских научных институтов и медицинских вузов обнаружили прямую зависимость тяжести течения коронавируса от наличия в организме больного определенных клеток. Отмечается, что мощность иммунного ответа зависит от активности клеток, которые специалисты называют Т- и В-лимфоцитами. Они распознают и нейтрализуют в организме человека посторонние бактерии и прочие чужеродные объекты. Изменение их состава у инфицированных коронавирусом определяет характер и исход COVID-19, что позволяет врачу контролировать течение заболевания.

Медики в Воронежской области лечат в стационарах региона более 800 пациентов с коронавирусом, что является самым низким показателем с августа 2020 года. Пик заболеваемости COVID-19 в регионе был отмечен 12 февраля, когда его выявили у 5 781 человека, к последним суткам число заражений сократилось в 14 раз — до 409. На пике заболеваемости в регионе 66 тысяч человек с коронавирусом получали лечение в стационарах и амбулаторно.

Спрос на электроэнергию в Москве стабилизировался после снятия ковидных ограничений. По словам главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, за январь—февраль 2022 года общее энергопотребление в столице выросло до 7,84 млрд киловатт-час, прибавив 0,7% к январю—февралю 2021 года. Такая тенденция вызвана тем, что после снятия ограничений большинство сотрудников, работавших из дома, вышли на работу в офисы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Санкт-Петербурге полицейские пресекли деятельность группы медицинских работников, торговавших сертификатами о вакцинации от COVID-19. Задержаны семеро подозреваемых в возрасте от 29 до 50 лет, среди них два врача и медсестра. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации») в связи с незаконным внесением ими информации в «Регистр вакцинированных от COVID».

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе разрешили заведениям общепита работать ночью. Он добавил, что в регионе у 70% заразившихся коронавирусом болезнь протекает в легкой форме, при этом коллективный иммунитет в регионе превышает 75%. Также подобная мера позволит поддержать бизнес.

В Южной Корее COVID-19 исключат из списка наиболее опасных заболеваний

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразился 496 351 421 человек, 6 170 710 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 289 264). На второй строчке — Индия (43 033 067), на третьей — Бразилия (30 095 328), на четвертой — Франция (26 738 483), на пятой — Великобритания (21 674 196).



Больше всего смертей зафиксировано в США (984 571). За ними следуют Бразилия (661 228), Индия (521 573), Россия (363 455, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (323 508).

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что вопрос о проведении представителями организации инспекции по вакцине от коронавируса «Спутник V» на предприятиях в России в настоящий момент поставлен на паузу, сроки поездки пока не определены. По его словам, инспекционная группа должна была отправиться в Россию за несколько дней до начала спецоперации на Украине.

Шведские ученые выявили, что после перенесенного коронавируса у переболевших повышается риск появления тромбов в течение полугода. Для этого специалисты проанализировали данные всех заболевших COVID-19 в стране в период с февраля 2020 по май 2021 года. Выяснилось, что шансы получить осложнения в виде легочной эмболии увеличиваются в 33 раза. Кроме того, риск возникновения тромбоза глубоких вен вырастает в 5 раз в течение трех месяцев после инфицирования.

Фото: Илья Репин

Спикер палаты представителей конгресса США 82-летняя Нэнси Пелоси сдала положительный тест на коронавирус. Отмечается, что спикер полностью вакцинирована и ревакцинирована. Пелоси соблюдает карантин согласно правилам, поэтому поездка делегации конгресса в азиатский регион с ее участием отложена на неопределенный срок.

Национальная оценочная лаборатория гриппа и респираторных вирусных заболеваний Чехии подтвердила первый случай заражения в республике подвидом омикрон-штамма коронавируса ХЕ. Отмечается, что он был выявлен у жительницы Праги. Напомним, впервые подвид обнаружили в середине января в Великобритании.

Ученые ВОЗ обеспокоены появлением нового штамма коронавируса ХЕ, говорится в материале Los Angeles Times. В статье отмечается, что хотя очень заразный субвариант омикрона BA.2 все больше доминирует в Калифорнии в частности и в США в целом, потенциально еще более заразный субвариант XE привлек внимание ученых всего мира. Оценки организации говорят, что XE может передаваться на 10% быстрее, чем BA.2, но пока слишком рано говорить, станет ли XE доминирующим вариантом.

Фото: Ринат Назметдинов

Власти Кипра ослабят ограничения по борьбе с пандемией коронавируса, а также отменят форму CyprusFlightPass, которую приходится заполнять всем прилетающим на остров. Так, с 11 апреля снимаются ограничения на заполняемость зрителями кинотеатров, разрешается организация палаточных городков и возобновляется право посещать пациентов в больницах. Кроме того, в республике сокращается с 10 до 7 дней срок карантина в случае заболевания.

Первая автоматизированная лаборатория по обработке ПЦР-тестов на коронавирус была развернута на хайнаньском курорте Санья (Китай). Эта мера была принята для повышения возможностей города по обработке ПЦР-тестов при проведении массовых тестирований населения. Отмечается, что для ее функционирования требуется одна смена из четырех профессиональных технических специалистов. При этом в сутки могут работать до четырех смен.

Финляндия продлила действие введенных из-за пандемии коронавируса ограничений на границах до 8 мая. Въезжающим из стран, не входящих в ЕС или Шенгенскую зону, на границе нужно предъявить действительный сертификат о полном курсе вакцинации одобренными в Финляндии вакцинами или подтверждение о перенесенном в последние шесть месяцев COVID-19. Это требование относится ко всем, кто был рожден в 2006 году и ранее.

Фото: pixabay.com

Германский Бундестаг отклонил законопроект об обязательной вакцинации против коронавируса граждан старше 60 лет. За законопроект проголосовали 296 депутатов, против — 378, 9 парламентариев воздержались. Вынесла законопроект на обсуждение правящая коалиция, которая имеет большинство в Бундестаге.

Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём заявил, что правительство страны примет решение об изменении классификации COVID-19. В настоящий момент коронавирус в южнокорейской классификации относится к первой категории, в которую включены наиболее опасные заболевания. Уточняется, что его могут перевести во вторую категорию, в которую входят такие заболевания, как туберкулез, корь и другие.

Максим Кокунин