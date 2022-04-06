В Татарстане стартовало строительство маршрута Казань — Екатеринбург

В Татарстане приступили к строительству маршрута Казань — Екатеринбург, являющейся продолжением трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Работы ведутся на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов.

На объекте круглосуточно работают 307 человек и 136 единиц техники, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора». Рабочие уже ведут основные строительно-монтажные работы. Предстоит построить четырехполосную дорогу категории IБ, восемь мостов, два путепровода и одну транспортную развязку.

Фото: rosavtodor.gov.ru

Из восьми планируемых к возведению мостов шесть уже строятся. Они пройдут над реками Васильев, Аланка, Авлашка, Аштылга и пересекут два ручья.

Второй этап обхода Нижнекамска и Набережных Челнов пройдет через Нижнекамский, Заинский и Тукаевский районы Татарстана. Его протяженность — 23,7 км. Он позволит вывести из города транзитный транспорт, идущий по трассе М-7 через Набережные Челны, и более чем на час сократит время в пути от Нижнекамска до Казани.

Фото: rosavtodor.gov.ru

Строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов разделено на три этапа. На этой неделе Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию строительства третьего этапа.

В общей сложности на протяжении трех этапов обхода проектом предусмотрено строительство пяти транспортных развязок, 10 мостов и 12 путепроводов. Точное количество искусственных сооружений станет известно после получения положительного заключения Главгосэкспертизы по всем этапам, уточнили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: rosavtodor.gov.ru

Напомним, положительное заключение по проектно-сметной документации на II этап строительства автомобильной дороги М-7 на участке обхода Нижнекамска и Челнов Главгосэкспертиза России выдала в октябре 2021 года. Этап включал в себя строительно-монтажные работы на участке км 26+800 — км 55+300, которые должны были пройти на территории Нижнекамского, Заинского и Тукаевского районов Татарстана.



О том, что автомагистраль Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга, стало известно год назад, во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.



В конце марта вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что трасса М-12 Москва — Казань — Екатеринбург продолжает строиться. По проекту дороги от столицы Татарстана до Екатеринбурга выполнена вся проектная документация.



Татьяна Демина