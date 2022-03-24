Первый участок трассы М-12 «Москва-Казань» сдадут раньше запланированного срока

Первый участок трассы М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» в Московской области сдадут до конца 2022 года. Ранее это планировалось сделать в 2023 году, заявил председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.



Уже практически на всем протяжении первого участка в Подмосковье уложили земляное полотно, на 12 км — асфальтобетон. Сейчас ведутся работы по устройству ливневой канализации и строительству очистных сооружений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Предусмотрено строительство четырех транспортных развязок: с Новолыткаринским шоссе в составе дороги ЮЛА в Люберцах; с Носовихинским шоссе в Богородском округе; с ЦКАД в Ногинске и с А-108 в Орехово-Зуеве, съезды на Кудиновское шоссе в Старой Купавне, пишет «Интерфакс».

Вчера вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что трасса М-12 Москва — Казань — Екатеринбург продолжает строиться. Планируется, что к лету в строительстве М-12 задействуют 30 тысяч единиц техники.



Татьяна Леухина