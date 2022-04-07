Мишустин анонсировал запуск первых участков трассы М-12 уже в этом году

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступая с отчетом перед депутатами Государственной думы заявил, что первые участки трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань планируется запустить уже в этом и следующем году.



— Что касается дороги Москва — Екатеринбург, то сейчас ведется проектирование и подготовка территории. Но уже в этом году перейдем к полномасштабному строительству. А также рассматривает продление маршрута до Новосибирска с возможным выходом на Монголию и в Китай, — рассказал Мишустин.



Мишустин также обратил внимание, что в России в 2021 году отремонтировали рекордное количество дорог. По его словам, строительство дорог в стране на сегодняшний день ведется ритмично.

Накануне стало известно, что в Татарстане приступили к строительству маршрута Казань — Екатеринбург, являющейся продолжением трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Работы ведутся на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов.





Татьяна Демина