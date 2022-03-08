США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа

США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Американская сторона понимает, что европейские союзники не смогут присоединиться к запрету. Отдельно Байден подчеркнул, что цены на бензин в США продолжат расти из-за антироссийских санкций, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня розничные цены на бензин в стране достигли исторического максимума. Они превысили $4,17 за галлон (547 рублей по нынешнему курсу).

Вчера руководители профильных комитетов палаты представителей и сената Конгресса США согласовали законопроект о запрете импорта энергоносителей из России и приостановке нормальных торговых отношений с РФ и Белоруссией. Еврокомиссия также представила план, предусматривающий отказ ЕС от газа, нефти и угля из России «задолго до 2030 года», а также отказ от двух третей российского импорта газа до конца этого года.



Вчера канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что поставки энергоносителей из России нельзя заменить в одночасье, поэтому бизнес с российскими компаниями в этой области продолжат вести.



Татьяна Леухина