В Казани после жалоб пассажиров скорректируют расписание автобусов маршрута №71

В Казани скорректируют расписание автобусов маршрута №71 после обращения от пассажиров о необходимости пересмотра интервалов движения. Соответствующее поручение дал перевозчику председатель комитета по транспорту Казани Амир Сафин после проведения ревизии маршрута в утренний час пик в четверг.

Еще в ходе утренней проверки общественного транспорта Амир Сафин выявил нарушения со стороны водителей автобуса №63 и троллейбуса №3. Водители осуществляли посадку/высадку пассажиров с нарушением правил. Их вызвали на комиссию по безопасности дорожного движения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце марта жители Казани пожаловались на поведение кондукторов и водителей автобусов и трамваев. По итогам проверки перевозчикам поручили провести профилактические беседы с тремя кондукторами из-за жалоб местных жителей на обслуживание.

Недавно в Казани по просьбе пассажиров проверили работу троллейбусного маршрута №8 после его усиления.

Маргарита Головатенко