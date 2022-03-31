Жители Казани пожаловались на поведение кондукторов и водителей — с ними проведут профилактические беседы

Фото: Максим Платонов (архив)

Председатель Комитета по транспорту Казани Амир Сафин рассмотрел шесть обращений от пассажиров по автобусным маршрутам №18, 91, 45, 37 и трамвайным маршрутам №4 и 5а. Так, перевозчикам поручено провести профилактические беседы с тремя кондукторами из-за жалоб местных жителей на обслуживание.

Также поступила жалоба на водителя автобуса №37, который изменил схему движения на маршруте. В результате водителя решили уволить. Другая жалоба поступила на хамство со стороны водителя трамвая. С ним проведут профилактическую беседу.

Фото: Илья Репин (архив)

Еще одна жалоба поступила на кондуктора трамвая №5а, разрешившего проехать пассажиру, заплатив на 5 рублей меньше. Ему выдали билет старого образца. Кондуктора лишили премии, сообщает городской Комитет по транспорту.

Недавно в Казани по просьбе пассажиров проверили работу автобусного маршрута №29. Местные жители жаловались на долгое ожидание транспорта. По итогам проверки перевозчику поручили усилить работу маршрута.

Диана Жиленкова