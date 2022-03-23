В Казани проверили работу троллейбусного маршрута №8 после его усиления

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Заместитель генерального директора по эксплуатации совместно с директором троллейбусного депо проверили работу троллейбусного маршрута №8 в Казани после того, как его усилили двумя дополнительными машинами. Об этом сообщает «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.



Проверка проводилась на остановках ул. Парина и Деревня Универсиады. В период с 07.00 до 08.00 на маршрут №8 вышли 17 машин с интервалом движения 5—6 минут, заполняемость троллейбусов была определена по пятибалльной шкале в 3—4 балла. После 08.00 пассажиропоток значительно уменьшился.



Решение о выделении на этот маршрут двух дополнительных троллейбусов было принято 15 марта генеральным директором МУП «Метроэлектротранс» Айдаром Абдулхаковым в связи с обращениями граждан о переполненном транспорте. Отмечается, что запуск машин позволил студентам, проживающим в Деревне Универсиады, и жителям района с комфортом добираться до места учебы или работы.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

18 марта председатель Комитета по транспорту Казани Амир Сафин рассмотрел жалобы пассажиров по автобусным маршрутам №1, 62, 29, 22, 89 и троллейбусу №5. Нескольких водителей этих маршрутов привлекли к ответственности. Так, водителей автобуса №89 и троллейбуса №5 лишили премий за курение за рулем. Еще двух водителей автобусов маршрута №89 лишили премий за неправильную высадку пассажиров на остановке и за изменение схемы движения на маршруте. Водителя автобуса №22 привлекли к ответственности за то, что он ехал по маршруту с открытой дверью.



Максим Кокунин