В сирийской Латакии прошла акция в поддержку России

В сирийской Латакии студенты государственного университета Тишрин вышли на акцию в поддержку специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

Студенты также высказались об агрессивных действиях западных стран и выступили против расширения НАТО на восток. По их словам, информационное давление против России направленно на ее демонизацию в мире.

— Сирийцы спустя 12 лет войны хорошо знают, как работает западная пропаганда и каковы последствия вмешательства США, которые оставляют после себя только смерть и разрушения, — рассказал «РИА Новости» один из участников акции.

Также митинг в поддержку России прошел в Бишкеке. В сквере имени Максима Горького киргизской столицы собрались около 50 человек, участники вышли с российскими флагами и плакатами с надписями «Нет ненависти и вражде», «Мы против фейков» и «Мир без нацизма».

Ранее митинг в поддержку России прошел в Ереване. В центре столицы Армении собралось около тысячи человек с армянскими и российскими флагами. Также массовая акция протеста против участия Болгарии в вооружении Украины и других операциях НАТО состоялась в Софии. Она прошла перед зданиями министерства обороны, правительства и завершилась перед парламентом страны. У собравшихся также были российские флаги. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин