Володин опроверг смерть Жириновского

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин опроверг смерть политика Владимира Жириновского, об этом он заявил у себя в Telegram-канале.

«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив», — написал он и отметил, что состояние лидера ЛДПР «действительно тяжелое».

Володин сообщил, что сегодня Жириновскому сделали КТ, врачи продолжают бороться за его жизнь. В Минздраве прокомментировали «РИА Новости», что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.

Сегодня в СМИ стали появляться массовые сообщения о смерти Владимира Жириновского. О смерти политика сообщил сенатор Александр Пронюшкин, однако после опровержения от Володина удалил сообщение из своего Telegram-канала.

В ЛДПР заявили, что час назад врачи отправили Жириновского на плановую процедуру. Его состояние стабильное, и никаких негативных перемен в его здоровье нет.

Ранее в Сети появилась информация об ухудшении состояния лидера ЛДПР, однако пресс-секретарь депутата Александр Дюпин сообщал, что лечение Жириновского проходит согласно плану, а сообщения об ухудшении его самочувствия — слухи.

Маргарита Головатенко