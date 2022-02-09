Владимир Жириновский госпитализирован в больницу

Политик и лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в больницу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По данным источника издания, Жириновский находится в Центральной клинической больнице, однако его диагноз при этом не был назван. Портал Ura.ru cо ссылкой на свои источники сообщил, что политик мог заразиться штаммом коронавируса «омикрон».

В ЛДПР ранее информацию о госпитализации опровергли и заявили, что лидер партии хорошо себя чувствует и продолжает работу. Но по данным ТАСС, 75-летний политик находится в больнице уже пару дней и его состояние оценивается как тяжелое.

Фото: ЦКБ УДП РФ

В декабре 2021 года Жириновский рассказал, что сделал седьмую прививку от коронавируса. Он вакцинировался «КовиВаком». По его словам, чувствовал себя хорошо. Первую прививку Жириновский сделал в августе 2020 года. Тогда он стал добровольным участником пострегистрационных клинических исследований российской вакцины «Спутник V» от COVID-19.

Дарья Акимова