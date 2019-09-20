Депутат Госсовета Татарстана от ЛДПР приостановил членство в партии после слов Жириновского о Казани

Фото: Василя Ширшова

Депутат Государственного совета РТ от ЛДПР Эдуард Шарафиев приостановил свое членство в партии после высказывания Жириновского о том, что «Казань завалили деньгами».

Депутат пояснил «Реальному времени», почему изменил свою точку зрения:



— После пресс-коференции были высказывания некоторых членов высшего совета партии о том, что я не совсем понимаю политику партии, что со мной будет проведена беседа. И поэтому я принял решение приостановить членство в партии до проведения этой беседы, до того, как мы сверим свои позиции. Теперь пусть сама партия принимает решение, как она поступит со мной в этой ситуации. Я хочу быть понят и услышан высшим руководством. Но теперь, как говорится, мяч на ее стороне. Заявление о приостановлении подано. Если моя позиция будет услышана, то мы продолжим работу и сотрудничество.



Эдуард Шарафиев сообщил, что «мог бы и промолчать и в отношении Жириновского и в отношении «политики партии», но в данном случае молчать не смог. Пока у депутата, по его словам, идет заочная полемика с коллегами в Москве. Заявление, которое он подал вчера в местное региональное отделение, не означает окончательный уход из партии. Все будет зависеть от того, как поведет себя руководство ЛДПР. Реакции ни регионального отделения, ни центрального еще не было. Кроме скандального высказывания у татарстанского депутата существенных претензий к ЛДПР нет.

Ранее Шарафиев уже критиковал резонансное высказывание лидера партии Владимира Жириновского. Шарафиев заявил, что так же, как и все, «шокирован» его упреком в адрес Татарстана и других национальных регионов в том, что «Казань и Северный Кавказ завалили деньгами». Подробнее — в материале «Реального времени».

