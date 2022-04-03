Минобороны России: военные проводят разминирование населенных пунктов в Сумской области

Военнослужащие инженерных войск Вооруженных сил России проводят разминирование территорий населенных пунктов Сумской области Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, разминирование проходит от неразорвавшихся боеприпасов реактивных систем залпового огня и минометов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистических батальонов.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Как рассказали в ведомстве, из-за обстрелов были повреждены школы, детские сады, администрации и другие объекты гражданской инфраструктуры. Обнаруженные боеприпасы ликвидируются в безопасных специально отведенных местах, передает ТАСС.

Сегодня в ведомстве сообщили об уничтожении замаскированных в лесистой местности позиций бронетехники ВСУ. На опубликованных видеокадрах продемонстрирована работа ударных вертолетов Ка-52.



«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова