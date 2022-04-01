Во Франции заявили о приостановке поставок шампанского в Россию

Гендиректор Союза домов шампанского Франции Давид Шатийон рассказал, что поставки этого напитка из Французской Республики в Россию были остановлены после начала спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, с тех пор не было отправлено ни единой бутылки шампанского. Он добавил, что перспективы дальнейших поставок неизвестны, так как это связано с геополитической ситуацией.

Фото: realnoevremya.ru

23 марта швейцарская компания Nestle объявила, что приостанавливает в России работу брендов KitKat и Nesquik. В заявлении компании отмечено, что уже прекращен импорт и экспорт второстепенных товаров в Россию и из нее, а также вся реклама, и приостановлены все капиталовложения в страну.



В середине марта Бюро промышленности и безопасности США опубликовало список товаров, запрещенных для экспорта в Россию. В перечень вошли примерно 570 наименований различной продукции. В нем был и алкоголь: бурбон, текила, ром, виски и шампанское.

Дарья Акимова