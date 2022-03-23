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Nestle приостановит в России работу брендов KitKat и Nesquik

14:59, 23.03.2022 2
Nestle приостановит в России работу брендов KitKat и Nesquik
Фото: wikipedia.org

Швейцарская компания Nestle объявила, что приостанавливает в России работу брендов KitKat и Nesquik. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление концерна.

Связано это с событиями вокруг Украины. В заявлении компании отмечено, что уже прекращен импорт и экспорт второстепенных товаров в Россию и из нее, а также вся реклама, и приостановлены все капиталовложения в страну.

Фото: wikipedia.org

10 марта американская компания Mars объявила о приостановке деятельности на российской территории. В частности, ограничены новые инвестиции в РФ, также отменяется импорт и экспорт продукции.

Дарья Акимова
Общество

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:23
    Отменяют для галочки
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  • Анонимно 15:23
    Как много у России инвесторов, оказывается, было)))
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