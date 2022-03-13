США опубликовали список предметов роскоши, запрещенных к ввозу в Россию

Бюро промышленности и безопасности США опубликовало список товаров, запрещенных для экспорта в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

В перечень вошли примерно 570 наименований различной продукции. Среди них: алкоголь (бурбон, текила, ром, виски, шампанское), табачная продукция, косметика и парфюмерия, женские сумки, кожаные и меховые изделия, одежда и обувь стоимостью более тысячи долларов, драгоценные камни и ювелирные изделия, шелк-сырец, древесина и изделия из древесины, ковры, печатные книги, газеты, фотографии.

Также ограничения коснутся электромобилей, мотоциклов и предметов искусства. Помимо РФ, запрет будет действовать в отношении Белоруссии. Он вступит в силу 16 марта в отношении обеих стран.

12 марта США ввели санкции против спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина и главы КПРФ Геннадия Зюганова. За день до этого — введены меры против 12 депутатов Госдумы, задействованных в признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также ограничительные меры предприняты в отношении жены и взрослых детей пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.



Дарья Акимова