Главное о коронавирусе на 1 апреля: обвинение за завоз «омикрона» в Южную Корею, снятие ограничений на ЕГЭ

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Повторную вакцинацию в Татарстане прошли 280 893 человека

За последние сутки в Татарстане выявлено 270 случаев заражения коронавирусом. Всего на 1 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 137 518. Выздоровели за весь период 129 211 человек, в том числе 813 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 872 человека, за минувшие сутки — пятеро. Госпитализировали за сутки 87 человек.

За вчерашний день в Татарстане прививку против COVID-19 сделали 1 044 человека. Всего провакцинировано 2 499 736 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения республики. Из общего количества привитых вторую дозу препарата в республике получил 1 926 021 человек. Повторную вакцинацию прошли 280 893 татарстанца.

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тест для прибывающих через сухопутную границу

За последние сутки в России выявили 19 164 новых случая коронавируса, выздоровели 45 998 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 862 089 человек, а выздоровевших — до 16 884 785. За сутки болезнь унесла жизни 342 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 369 064 человека.

В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) внесли молнупиравир, который применяется для лечения коронавируса. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Кроме того, для противовирусного лекарства фавипиравир, ранее включенного в перечень, добавлены три дополнительные формы — порошок, концентрат, лиофилизат.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что исследования вакцины от коронавируса «Спутник М» для детей 6—11 лет пройдут в Москве, а начать их планируется уже в конце следующей недели. Он отметил, что исследования с участием детей будут проходить так же, как и с участием подростков.

Фото: Минздрав РТ

Роспотребнадзор принял решение о смягчении правил въезда по суше для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и россиян. Согласно постановлению главы ведомства Анны Поповой, с 1 апреля жители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России не должны предъявлять ПЦР-тест на коронавирус при прохождении контроля на сухопутной границе. Кроме того, в документе уточняется, что теперь въезжающим в Россию также не нужно заполнять соответствующую анкету на сайте «Госуслуг».

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, снимаются при проведении ЕГЭ. По его словам, это позволит сэкономить денежные средства и уменьшить нагрузку на учителей. Ранее одним из обязательных требований являлось дистанцирование в 1,5 метра.

Ковидный коечный фонд в Иркутской области, который в начале марта составлял порядка 4 тысяч мест, за месяц сократили почти втрое в связи со снижением заболеваемости. Сейчас в Приангарье для лечения пациентов с COVID-19 развернуто 1 414 коек в 45 медучреждениях. Отмечается, что пик пятой волны пандемии в регионе пришелся на середину февраля, когда в сутки выявляли порядка 3 тысяч заразившихся.

Фото: Максим Платонов

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов сообщил, что коечный фонд для больных с коронавирусом в регионе сократили на 20% — с 1 196 до 954 мест. По его словам, самое большое число коек сократили в хабаровской городской больнице им. Александровича — 190 мест. Всего ковид-стационарах региона развернуто 954 койки.

В Псковской области не осталось ни одного школьного класса или дошкольной группы, которые были бы закрыты на карантин. На больничном с подтвержденным коронавирусом находятся шесть воспитателей и пять учителей. В региональной администрации подчеркнули, что меры, принятые в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в области, будут продлены до мая.

Власти Дагестана приняли решение о сохранении действующего моратория на большинство антиковидных ограничительных мер, который был установлен до 31 марта 2022 года. В республиканском правительстве отмечают, что в регионе продолжает соблюдаться масочный режим, проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия в организациях социальной сферы. Следующее решение по ограничительным мерам будет принято после мониторинга эпидемиологической ситуации.

Фото: realnoevremya.ru

Власти Мордовии отменили запрет на проведение развлекательных, культурных и спортивных мероприятий в связи с улучшением ситуации с коронавирусом. Заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает снижаться — в сутки фиксируется меньше 100 новых случаев заражения, в то время как в середине февраля выявляли более 500 случаев. На лечении в ковидных госпиталях находятся около 400 пациентов, в середине марта эта цифра достигала 600.

Режим повышенной готовности, действующий в Севастополе из-за пандемии коронавируса, продлен до 31 мая. Ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась к концу осени, однако зимой в регионе вновь зафиксировали рост — в отдельные дни число новых случаев заражения превышало 400—500 в сутки, достигая максимума. Среди основных ограничений — обязательный масочный режим в общественном транспорте и помещениях, а также соблюдение социальной дистанции.

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова рассказала, что Роскомнадзор с 2021 года по настоящее время заблокировал более 8,5 тысячи интернет-ресурсов, распространявших фейки о коронавирусе. Она подчеркнула, что с началом пандемии кратно увеличилось число заведомо ложных новостей.

Фото: pixabay.com

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рекомендовал воздержаться от красного мяса, сахара и трансжиров при постковидном синдроме. По его словам, они способствуют усилению воспаления и свертываемости крови. Он отметил, что правильный рацион способствует снижению воздействия постковида. В список продуктов, которые стоит употреблять, он включил морскую рыбу, овощи, фрукты, орехи и кисломолочные продукты.

В Москве продлили сроки выдачи подарочных наборов и денежных компенсаций в рамках программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19 пожилых граждан до 30 июня. Соответствующие нормативные акты по данному вопросу подписал мэр столицы Сергей Собянин.

ВОЗ сократила количество вариантов COVID-19, вызывающих у нее беспокойство

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразился 488 448 321 человек, 6 143 136 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 103 661). На второй строчке — Индия (43 025 775), на третьей — Бразилия (29 951 670), на четвертой — Франция (25 803 173), на пятой — Великобритания (21 309 769).



Больше всего смертей зафиксировано в США (980 624). За ними следуют Бразилия (660 022), Индия (521 181), Россия (361 348, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (323 016).

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович рассказала, что «омикрон» может стать последним штаммом коронавируса. Однако все равно существует вероятность, что может появиться новый вариант, более заразный или тяжелый. Она напомнила, что больший охват вакцинацией снижает риск появления нового варианта в будущем. Отдельно Вуйнович подчеркнула, что признаков появления новых опасных штаммов COVID-19 пока не наблюдается, однако они могут возникнуть к осени.

Также она сообщила, что ВОЗ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) находятся в прямом контакте по вопросу признания вакцины от коронавируса «Спутник V», несмотря на вынужденную приостановку инспекций. Она подчеркнула, что пока процесс продолжается, подробности должны оставаться конфиденциальными. «Информация будет обнародована, как только весь процесс будет завершен», — пояснила она.

ВОЗ сократила количество вариантов коронавируса, вызывающих у нее беспокойство, до двух. Теперь к ним относят лишь штаммы COVID-19 «дельта» и «омикрон». Ранее в этот список были отнесены такие штаммы, как «эпсилон», «зета», «эта», «тета», «йота», «каппа», «лямбда» и «мю».

Фото: Максим Платонов

В Минздраве Белоруссии сообщили, что на территории страны был обнаружен новый подвид омикрон-штамма COVID-19. Уточняется, что его удалось обнаружить в ходе молекулярно-эпидемиологических исследований коронавируса. В ведомстве добавили, что результаты секвенирования образцов позволили выявить набор мутаций в геноме вируса, характерных для варианта ВА.2 — «стелс-омикрона».

Директор ЦРУ Уильям Бернс сдал положительный результат на коронавирус после прохождения обычного ПЦР-теста. Сообщается, что он испытывает легкие симптомы и полностью вакцинирован против COVID-19 двумя дозами вакцины и ревакцинацией. Бернс продолжит свои обязанности, работая из дома, и планирует вернуться в офис после пятидневной изоляции и отрицательного результата теста на заболевание.

Медики из США выяснили, что массовая вакцинация детей с использованием прививки Pfizer уменьшила общее число случаев их госпитализации со штаммом «омикрон» примерно на 68%. Как показали еще первые наблюдения за вспышкой коронавируса в китайском Ухане, дети значительно реже заражаются SARS-CoV-2 и почти не испытывают тяжелых симптомов COVID-19, как их родители или люди в возрасте. При этом дети способны передавать коронавирус окружающим, если он все же смог проникнуть в их организм.

Фото: Максим Платонов

Южная Корея с 1 апреля возобновляет безвизовый режим с Россией в числе ряда других стран с условием предварительной регистрации путешественников в системе электронной авторизации Korea electronic traver authorization (K-ETA). Страна отменила краткосрочные визы и ограничила безвизовый режим с 90 странами, включая РФ, в апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Прокуратура Южной Кореи предъявила обвинения жительнице страны, которая стала первой пациенткой с подтвержденным омикрон-штаммом COVID-19. По данным агентства Yonhap, основанием для этого стало предоставление ложных сведений. В ноябре прошлого года женщина и ее муж-пастор вернулись из Нигерии, 25 ноября ее тест на коронавирус оказался положительным. В ходе опроса она рассказала, что вернулась домой из аэропорта на специальном такси, но на самом деле ее подвез знакомый. Этот знакомый вместе с семьей посещал церковь, среди прихожан которой впоследствии были выявлены инфицированные. 1 декабря 2021 года власти подтвердили, что в стране впервые был выявлен «омикрон».

Международный механизм COVAX пока отменил квоту на предоставление вакцин от коронавируса КНДР и перенаправил зарезервированные для Пхеньяна дозы другим странам. Однако в международной организации не стали полностью исключать возможности поставок в будущем. На данный момент, согласно официальным данным властей, в КНДР не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Фото: Максим Платонов

Международным путешественникам, следующим в Таиланд, с пятницы не придется делать ПЦР-тест перед вылетом, который обычно сдается в последние 72 часа перед посадкой в самолет. Предполетный ПЦР-тест отменен для путешественников, въезжающих в страну как через бескарантинные программы Test&Go и «туристическая песочница», так и с соблюдением карантина.

Упрощенный порядок въезда в страну по коронавирусным ограничениям вступил в силу в Эстонии. Смягчения касаются прибывающих из стран Евросоюза и Европейской экономической зоны, а также Андорры, Ватикана, Великобритании, Монако, Сан-Марино и Швейцарии. Для них отменяется требование иметь справку о вакцинации от COVID-19, об отрицательном тесте или о том, что человек переболел коронавирусом. При этом лицам данной категории после въезда в Эстонию не нужно оставаться на самоизоляции.

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что число заразившихся коронавирусом в Китае растет, несмотря на принимаемые в соответствии с политикой нулевой терпимости меры. Наиболее крупным очагом распространения заболевания остается провинция Цзилинь на северо-востоке страны и Шанхай. В нескольких районах экономического центра страны с 1 апреля введен режим локдауна.

Фото: pixabay.com

В Болгарии отменен режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, введенный из-за пандемии коронавируса. Так, с 1 апреля в стране прекращается контроль над соблюдением противоэпидемических мероприятий, отменяются обязательное ношение защитных масок в закрытых общественных местах, соблюдение физической дистанции, ограничение количества лиц, которые могут посещать массовые мероприятия и другие меры.

Глава МИД Австралии Марис Пейн сообщила, что страна выделит 85 млн австралийских долларов ($63,3 млн) для международного механизма COVAX и направит не менее 10 млн доз вакцины против коронавируса в адрес программы COVAX Advance Market Commitment, чтобы обеспечить развивающимся странам доступ к препаратам против COVID-19. Министр подчеркнула, что Австралия предоставит странам Индо-Тихоокеанского региона в общей сложности более 25 млн доз вакцины, обеспечив их хранение и транспортировку, а также обучение персонала, осуществляющего вакцинацию.

В Италии отменяется режим чрезвычайной ситуации, введенный правительством 30 января 2020 года из-за пандемии коронавируса. Режим ЧС позволял правительству принимать экстренные меры без согласования с парламентом, а также предполагал большую свободу в распределении финансирования. В частности, режим позволял без ограничений пользоваться ковид-сертификатом. С начала года данный документ требовался почти везде, в том числе на рабочем месте. С пятницы и вплоть до 30 апреля он все еще будет нужен для посещения театров, кинотеатров, концертов и т.д.



Власти Самоа зарегистрировали первую смерть, связанную с COVID-19, на территории страны. По данным ведомства, умер 67-летний мужчина, который был госпитализирован в среду. Как отметили в самоанском минздраве, до марта 2022 года страна считалась полностью свободной от коронавируса, однако с 17 марта на ее территории фиксируется быстрое распространение штамма «омикрон».

Максим Кокунин