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В Татарстане выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом

11:33, 01.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане второй день подряд регистрируют 270 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 137 518 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 813 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 129 211 человек.

Умерли за весь период 1 872 заболевших, в том числе пять за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в республике тоже подтвердили 270 заражений коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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