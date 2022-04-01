В Татарстане выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Татарстане второй день подряд регистрируют 270 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 137 518 случаев COVID-19.
По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 813 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 129 211 человек.
Умерли за весь период 1 872 заболевших, в том числе пять за минувшие сутки.
Вчера в республике тоже подтвердили 270 заражений коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».
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