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ТАСС: в Белгородской области упал снаряд, выпущенный со стороны Украины

14:31, 01.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
ТАСС: в Белгородской области упал снаряд, выпущенный со стороны Украины
Фото: vk.com/club163899168

В селе Никольском в Белгородской области упал артиллерийский снаряд, выпущенный со стороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации источника, снаряд упал на территорию плодопитомника. Отмечается, что жертв и разрушений нет.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня утром загорелась нефтебаза в Белгородской области, пострадали два работника. Им оказали первую помощь, их жизни ничего не угрожает. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пожар на базе начался вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, зашедших на территорию России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобный случай не создает комфортных условий для продолжения переговоров между Россией и Украиной.

Дарья Акимова
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