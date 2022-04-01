ТАСС: в Белгородской области упал снаряд, выпущенный со стороны Украины

В селе Никольском в Белгородской области упал артиллерийский снаряд, выпущенный со стороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации источника, снаряд упал на территорию плодопитомника. Отмечается, что жертв и разрушений нет.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня утром загорелась нефтебаза в Белгородской области, пострадали два работника. Им оказали первую помощь, их жизни ничего не угрожает. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пожар на базе начался вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, зашедших на территорию России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобный случай не создает комфортных условий для продолжения переговоров между Россией и Украиной.



Дарья Акимова