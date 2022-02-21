Новости общества

15:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане предложили провести международный конкурс по проекту Соборной мечети в Казани

14:21, 21.02.2022 1
В Татарстане предложили провести международный конкурс по проекту Соборной мечети в Казани
Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня на заседании Казанской городской думы президент Татарстана Рустам Минниханов предложил провести международный конкурс для выбора проекта Соборной мечети в Казани.

По словам президента, конкурс должен быть аналогичен тому, который проводили перед началом строительства нового здания театра Камала. Также в настоящее время решается вопрос, где будет находиться здание новой мечети.

Фото: Максим Платонов (архив)

Строительство мечети обсуждается уже давно. В середине января Рустам Минниханов сообщил, что ее планируют возвести на берегу Казанки, противоположном Кремлю. Однако он уточнил, что это только примерное место. Затем в Кремле рассказали, что окончательное решение по месту для Соборной мечети примут после ряда экспертиз. В их числе экологическая и градостроительная. На их проведении настаивает сам Минниханов.

Позже руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова прокомментировала выбор места для объекта, сообщив, что вариантов очень много. Вопрос решится после того, как президенту доложат обо всех проведенных экспертизах.

Дарья Акимова
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:59
    Соборная мечеть,это не только место для молитвы,а приход новых общественно-экономических отношений в ареал ее действия,конечно нужен международный конкурс.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также