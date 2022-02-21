В Татарстане предложили провести международный конкурс по проекту Соборной мечети в Казани

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня на заседании Казанской городской думы президент Татарстана Рустам Минниханов предложил провести международный конкурс для выбора проекта Соборной мечети в Казани.

По словам президента, конкурс должен быть аналогичен тому, который проводили перед началом строительства нового здания театра Камала. Также в настоящее время решается вопрос, где будет находиться здание новой мечети.

Фото: Максим Платонов (архив)

Строительство мечети обсуждается уже давно. В середине января Рустам Минниханов сообщил, что ее планируют возвести на берегу Казанки, противоположном Кремлю. Однако он уточнил, что это только примерное место. Затем в Кремле рассказали, что окончательное решение по месту для Соборной мечети примут после ряда экспертиз. В их числе экологическая и градостроительная. На их проведении настаивает сам Минниханов.



Позже руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова прокомментировала выбор места для объекта, сообщив, что вариантов очень много. Вопрос решится после того, как президенту доложат обо всех проведенных экспертизах.



Дарья Акимова