Губернатор Белгородской области назвал предварительную причину взрывов в селе Красный Октябрь

По предварительной информации, причиной взрывов в селе Красный Октябрь в Белгородской области стал пожар на складе боеприпасов, об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.



Он подчеркнул, что в результате случившегося разрушенных жилых и нежилых построек в селе нет, пострадавших среди мирного населения нет.

Взрывы раздались вчера вечером. СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах сообщали, что в военный городок попал снаряд, четверо военнослужащих оказались ранены. еще по данным источников СМИ, причиной взрывов в Белгородской области, по предварительным данным, мог стать человеческий фактор.



Село Красный Октябрь расположено вблизи российско-украинской границы. На прошлой неделе в двух селах Белгородской области, Журавлевке и Нехотеевке, был введен режим ЧС из-за взрыва снаряда, запущенного со стороны Украины. Губернатор сообщил о пострадавших.

Маргарита Головатенко