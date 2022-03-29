СМИ назвали предварительную причину взрывов в Белгородской области

Причиной взрывов в Белгородской области, по предварительным данным, мог стать человеческий фактор. Об этом пишет «РИА Новости» представитель экстренных служб.

— Взрыв на самом складе, по предварительной информации, произошел из-за человеческого фактора, — заявил собеседник агентства.

Сегодня вечером в Белгородской области раздались взрывы. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в военный городок попал снаряд, четверо военнослужащих оказались ранены.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что взрывы раздались со стороны села Красный Октябрь в Белгородской области. Люди не пострадали, разрушений на территории поселка нет. Отдельно власти региона уточнили, что взрывы прекратились.

Татьяна Леухина